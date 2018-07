Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

76,04 EUR +0,40% (12.07.2018, 11:25)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

76,10 EUR +0,45% (12.07.2018, 11:30)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com. (12.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "boerse-daily.de":Zum Finale richten die Anleger noch einmal ihren Blick auf die Fußball-WM, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" im Kommentar zu der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Sowohl die offiziellen Spielbälle als auch die Überdachung des Moskauer Luschniki-Stadions, in dem sieben WM-Spiele, darunter ein Halbfinale und am Sonntag das Finale gespielt würden, bestünden zu wesentlichen Teilen aus Covestro-Produkten. Nach einer vier Jahre dauernden Renovierung verfüge das 1955 erbaute Moskauer Olympiastadion über 81.000 Sitzplätze. Bei der Renovierung habe die Kategorie-vier-Arena eine neue Tribünenüberdachung mit Platten aus einem Polycarbonat von Covestro erhalten.Bereits die frühere Überdachung habe aus dem Hightech-Kunststoff bestanden. Auch nach jahrelanger Nutzung hätten die Platten nur kaum erkennbare Kratzer und schwache Farbverluste aufgewiesen. Die Erfahrungen hätten zu der Entscheidung geführt, beim Umbau auf einer Fläche von 36.000 Quadratmetern erneut das Covestro-Produkt zu verwenden. Zirka 30 Lkws seien nötig gewesen, um die Platten mit einer Breite von 1,20 Metern und einer Länge von 9,80 Metern unversehrt nach Moskau zu transportieren, habe das Unternehmen Ende Juni in einer Mitteilung informiert. Weltweit werde beim Bau vieler Stadien Makrolon verwendet.Der Spezialchemiekonzern ruhe sich nicht auf seinen Erfolgen aus, sondern möchte im laufenden Jahr mehr investieren. Das hätten die Leverkusener vor zwei Wochen auf einem Kapitalmarkttag mitgeteilt. Nach 518 Millionen Euro im Vorjahr möchte Covestro jetzt zwischen 650 und 700 Millionen investieren. Der operative Gewinn solle auf dem Vorjahresniveau liegen, im Kerngeschäft der Absatz mit einer mittleren einstelligen Rate wachsen. Quartalszahlen lege Covestro am 26. Juli vor. Mit einem für 2018 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,3 erscheine die Aktie aktuell recht günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link