Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 11,9 Milliarden Euro im Jahr 2016 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Elektro-/Elektronik-Branche sowie die Bau-, Sport- und Freizeitartikelindustrie. Covestro, vormals Bayer MaterialScience, produziert an 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2016 rund 15.600 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (09.03.2018/ac/a/d)



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) ist am Aktienmarkt der vorzeitige Aufstieg gelungen: in die erste Börsen-Bundesliga, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Denn am Montag sei bekannt geworden, dass die ehemalige Kunststoffsparte Bayers, die erst seit Oktober 2015 an der Börse gehandelt werde, bereits zum 19. März per Fast Entry in den DAX aufgenommen werde und im Index die Aktie von Absteiger ProSiebenSat1 ersetze. Das Unternehmen steige wegen der hohen Marktkapitalisierung und des Orderbuchumsatzes auf. Seit der Erstnotiz habe der Spezialchemie-Konzern seinen Börsenwert verdreifacht. Im erfolgreichen Jahr 2017 habe Covestro seinen Umsatz um 19 Prozent und das EBITDA sogar um 71 Prozent gesteigert. Dadurch habe der Konzern mit seinen Zahlen die Erwartungen der Analysten übertroffen. Außerdem sollten die Aktionäre mit einer um 63 Prozent auf 2,20 Euro steigenden Dividende am Erfolg des Konzerns im vergangenen Jahr teilhaben.Im laufenden Jahr erwarte Covestro ein Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres. Der Aufstieg in die Top 30 habe bei der Aktie von Covestro bereits für Bewegung gesorgt. Der ohnehin einen Aufwärtstrend beschreitende Wert, dieser könne zwischen 80,10 und 100,80 Euro beschrieben werden, habe die Unterseite der Trendbewegung nach einer zuvor fallenden Tendenz bestätigt, die nach einem doppelten Hoch im Januar und Februar um 96 Euro eingesetzt habe. Aber um 85 Euro habe die Covestro-Aktie stabilisiert. Zusätzlich könnte die von unten ansteigende 200-Tage-Linie um derzeit 76,55 Euro die Notierungen unterstützen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.03.2018)