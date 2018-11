Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Covestro-Aktie?



Covestro-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 51 neutral Goldman Sachs Georgina Iwamoto 28.11.2018 62 overweight JPMorgan Chetan Udeshi 20.11.2018 66 hold Baader Bank Markus Mayer 20.11.2018 93 equal-weight Morgan Stanley Paul Walsh 12.10.2018 65 buy Commerzbank Michael Schäfer 28.11.2018 78 buy Kepler Cheuvreux Christian Faitz 21.11.2018 65 buy UBS Geoff Haire 21.11.2018 80 buy Deutsche Bank Tim Jones 21.11.2018 55 neutral Credit Suisse Chris Counihan 23.11.2018 85 outperform Exane BNP Paribas - 21.11.2018 53 halten Independent Research Sven Diermeier 21.11.2018 87 equal-weight Barclays Sebastian Satz 25.10.2018 50 halten DZ BANK Peter Spengler 21.11.2018 85 hold Société Générale Thomas Swoboda 25.10.2018 74 kaufen LBBW Ulle Wörner 26.10.2018 80 buy Jefferies Laurence Alexander 21.11.2018 48 halten NordLB Thorsten Strauß 21.11.2018 55 neutral Merrill Lynch - 23.11.2018 63 hold Berenberg Bank Sebastian Bray 26.10.2018



50,90 EUR +2,00% (28.11.2018, 17:26)



50,82 EUR +1,52% (28.11.2018, 17:42)



DE0006062144



606214



1COV



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Leverkusen (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) nach Bekanntgabe der Q3-Zahlen zu? 93 oder 48 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Covestro-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Kunststoffspezialist Covestro AG hat am 25. Oktober die Q3-Zahlen präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25.10. zu entnehmen ist, steigerten die Leverkusener im abgelaufenen dritten Jahresviertel den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 5 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Das EBITDA habe mit 859 Millionen Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert gelegen. Unter dem Strich habe der Konzern 496 Millionen Euro und damit einen Tick mehr als vor einem Jahr verdient. Covestro habe damit die durchschnittlichen Analystenprognosen übertroffen.Der freie operative Mittelzufluss (Free Operating Cashflow) sei zwar um mehr als 12 Prozent auf 578 Millionen Euro gefallen, im Gesamtjahr strebe Konzernchef Markus Steilemann aber weiterhin einen Wert von mehr als zwei Milliarden Euro an. Der Rückgang in Q3 beruhe auf höheren Investitionen auch in den Ausbau der Produktion, so die dpa-AFX weiter.Doch am 20. November schockierte Covestro die Anleger mit einer Guidance-Senkung für das laufende Geschäftsjahr.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 20.11. zu entnehmen ist, senkt der Spezialchemiekonzern kurz vor dem Jahresschluss doch noch die Prognosen. Wegen starken Wettbewerbs, steigender Kosten und neuen Rückstellungen dürfte das operative Ergebnis (EBITDA) 2018 nun leicht unter dem Vorjahreswert von 3,44 Milliarden Euro landen, wie der DAX-Konzern mitgeteilt habe. Vorher sei ein Anstieg eingeplant gewesen.Das Mengenwachstum werde nur noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet, bisher habe das Management auch noch ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich für möglich gehalten. Auch beim Bargeldzufluss aus dem laufenden Geschäft werde die bisherige Zielmarke und auch der Vorjahreswert wohl nicht mehr erreicht. In der zweiten Oktoberhälfte hatte das Unternehmen seinen Ausblick bei den Zahlen zum dritten Quartal noch bestätigt, so die dpa-AFX weiter.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Covestro-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Laurence Alexander. Zwar hat der Aktienanalyst von Jefferies am 21.11. nach der Gewinnwarnung das Kursziel von 100 Euro auf 80 Euro reduziert, das "buy"-Rating für die Covestro-Aktie hat er aber bestätigt. Die Schwäche in Q4 werde sich auch im ersten Halbjahr 2019 fortsetzen, weshalb Alexander seine Prognosen für Covestro deutlich gesenkt habe. Der Analyst rechne nach wie vor über die kommenden fünf Jahre mit überdurchschnittlichen Renditen. Sollten die Nachfrage-Trends nach dem chinesischen Neujahr sich verbessern, dürfte sich auch das Chance/Risiko-Verhältnis noch merklich verbessern.Die niedrigste Kursprognose kommt von Thorsten Strauß. Der Analyst der Nord LB hat am 21.11. nach der Gewinnwarnung das Kursziel von 59 Euro auf 48 Euro gekappt und das "halten"-Votum für den DAX-Titel bekräftigt. Nachdem Covestro im Oktober noch die Prognosen bestätigt habe, sei die Gewinnwarnung nun eine "ziemlich negative Überraschung", so der Analyst. Entsprechend drastisch sei die Reaktion des Börsianer gewesen. Das Anlegervertrauen dürfte nachhaltig beschädigt sein. Nach dem Kurseinbruch würde Strauß die Covestro-Aktie nun aber nicht mehr verkaufen.