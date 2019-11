Die Maßnahmen des NPS zur Förderung des Shareholder Value könnten andere institutionelle Anleger veranlassen, sich für ähnliche Anlägen einzusetzen, und die Experten von Franklin Templeton würden erwarten, dass südkoreanische Unternehmen mehr Vermögen an Anleger ausschütten würden. Dabei würden sie auf einen positiven Trend aufbauen. Die Dividendenausschüttungsquote in Südkorea sei von 11,1% Ende 2013 auf 20,6% Ende 2018 gestiegen. Und es könnte Raum für weiteres Wachstum geben, wobei die Quote unter den 36,8% des Schwellenländeruniversums liege.



Wir beobachten viele unterbewertete Unternehmen in Südkorea und eine solidere Governance könnte dazu beitragen, den "Korea-Rabatt" zu verringern, so die Experten von Franklin Templeton. Zu den Unternehmen, die in den letzten Jahren Fortschritte erzielt hätten, würden der Smartphone- und Halbleiterhersteller Samsung Electronics (ISIN KR7005930003/ WKN 888322) gehören. Im Jahr 2015 habe er beschlossen, eine fortlaufende dreijährige Renditepolitik für die Aktionäre einzuführen, die zu höheren Dividenden und Aktienrückkäufen geführt habe. Ferner habe das Unternehmen 2017 mit der vierteljährlichen Dividendenzahlung begonnen, um den Aktionären eine gleichmäßigere Ausschüttung zu ermöglichen.



Russland: Die meisten Anleger würden Russland wahrscheinlich nicht mit exzellenter Governance verbinden. Was einem oft in den Sinn komme, sei die uneinheitliche Erfolgsbilanz bei der Privatisierung, die in den 1990er Jahren begonnen habe, bevor die Institutionen für eine marktwirtschaftliche Ordnung bereit gewesen seien. Die Regierung habe zudem eine starke Präsenz in der russischen Wirtschaft beibehalten.



Doch viele russische Unternehmen hätten die Initiative ergriffen, um höhere Maßstäbe an ihr Verhalten zu legen und den Shareholder Value zu fördern. Einige hätten die Notwendigkeit solcher Veränderungen erkannt, um ausländische Anleger anzusprechen. Unternehmen, die sich um Notierungen im Ausland bemüht hätten, hätten internationale Standards übernommen.



Die Dividendenausschüttungsquote in Russland sei von 21,8% Ende 2013 auf 33,0% Ende 2018 gestiegen und zeige damit den Wandel in der Denkweise der Unternehmen. Ein Unternehmen, das seinen Fokus auf den Shareholder Value verstärkt habe, sei Lukoil, einer der größten integrierten Öl- und Gaskonzerne in Russland. Lukoil zeichnet sich für uns durch einen klar gegliederten Kapitalallokationsrahmen aus, der darauf abzielt, einen erheblichen Anteil seines freien Cashflows als Dividende an seine Aktionäre auszuschütten, so die Experten von Franklin Templeton. Das Unternehmen habe außerdem ein neues Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 3 Mrd. USD im Jahr 2019 angekündigt.



Die Experten von Franklin Templeton seien überzeugt, dass die Verbesserung der Governance zu einem strukturellen Thema geworden sei, das die Aktien der Schwellenländer antreibe. Zudem würden die Experten die Auffassung vertreten, dass aktive Anleger in einer günstigen Position seien, diesen Rückenwind zu nutzen. Unterschiede in den Sprachen und Offenlegungsregeln könnten die Informationsbeschaffung behindern. Vor allem seien Screens eher rückwärtsgewandt, was bedeute, dass sie schlecht bewertete Unternehmen herausfiltern dürften, auch wenn sie zu Veränderungen bereit seien.



Die Experten von Franklin Templeton sähen kaum eine Alternative zum Bottom-up-Research aus erster Hand, wenn es um die Beurteilung des unternehmerischen Verhaltens gehe. Durch Unternehmensbesuche vor Ort, persönliche Interaktionen mit dem Management und andere Formen der Feldarbeit würden aktive Anleger eher ein umfassendes Bild von der Einstellung der Unternehmen zu Governance-Fragen und von ihrer Bereitschaft zu Reformen gewinnen.



Die Experten von Franklin Templeton seien der Ansicht, dass eine direkte Einbindung in Unternehmen Anlegern Chancen eröffne, Verbesserungen in der Unternehmensführung zu bewirken. Wir streben danach, verantwortungsbewusst mit dem Kapital unserer Kunden umzugehen, und wir sehen es als unsere Verantwortung an, eine stärkere Governance zu fördern und bessere Ergebnisse für alle Anteilsinhaber zu erzielen, so die Experten von Franklin Templeton.



Wie würden sich die Experten von Franklin Templeton für Veränderungen einsetzen? Sie sähen es als wertvoll an, vertrauensvolle Beziehungen zu Unternehmen aufzubauen, die durch regelmäßige und konstruktive Gespräche entstünden, die ihr Verständnis von ihren Governance-Aspekten sowie ihr Interesse an ihrem langfristigen Erfolg widerspiegeln würden. Die Experten seien überzeugt, dass langjährige und glaubwürdige Beziehungen ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen würden, wenn sie Vorschläge unterbreiten und nachhaltige Verbesserungen der Governance herbeiführen würden.



Unsere diesbezüglichen Aktivitäten können noch weiter reichen, so die Experten von Franklin Templeton. Dies geschehe, wenn Governance-Probleme auftreten würden und die Experten der Ansicht seien, dass die direkte Zusammenarbeit mit Unternehmen mit dem Ziel, Veränderungen voranzutreiben, die Anlageerträge steigere und im besten Interesse der Kunden sei. Die Umstände des jeweiligen Falles bestimmen unsere Reaktionen, zu denen auch die Einreichung von Hauptversammlungsbeschlüssen und die Ernennung von Vorstandsmitgliedern gehören können, so die Experten von Franklin Templeton.



Corporate Governance habe in den Schwellenländern einen langen Weg zurückgelegt, auch wenn noch viel zu tun sei. Einzelne Volkswirtschaften und Unternehmen hätten sich bei der Verringerung der Unterschiede in der Governance gegenüber den Industrieländern unterschiedlich schnell entwickelt und durch Verzögerungen im Aufholprozess könnten überzeugende Anlagechancen entstehen. (Ausgabe vom 26.11.2019) (27.11.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Mehrere Schwellenländer haben inzwischen Verbesserungen im Bereich der Corporate Governance erzielt, abgeschlossen ist diese Entwicklung jedoch noch nicht - im zweiten Teil dieser zweiteiligen Serie untersuchen Chetan Sehgal und Andrew Ness von Franklin Templeton Emerging Markets Equity die Schritte, die einige Aufsichtsbehörden und Unternehmen in Schwellenländern unternommen haben, um die Corporate Governance zu verbessern.Darüber hinaus würden sie aufzeigen, wo sie Chancen für Anleger sähen, von der positiven Entwicklung des Wandels zu profitieren.Die Verbesserungen der Governance in den Schwellenländern seien uneinheitlich gewesen. Dennoch seien die allgemeinen Fortschritte, die man in mehreren Bereichen beobachtet habe, ermutigend. Ein Beispiel hierfür seien die Rechnungslegungsstandards. Lokale Standards hätten sich zunehmend international anerkannten Standards angenähert und würden für mehr Informationsqualität und Transparenz sorgen. Brasilien gehöre beispielsweise zu den Schwellenländern, die die International Financial Reporting Standards des International Accounting Standards Board vollständig übernommen hätten.Die Regulierungsbehörden hätten zudem Maßnahmen ergriffen, um die Position von Minderheitsaktionären zu stärken, indem sie ihnen beispielsweise mehr Mitspracherechte bei Transaktionen mit verbundenen Unternehmen einräumen würden. In ihrer globalen jährlichen Studie "Ease of Doing Business" habe die Weltbank festgestellt, dass Volkswirtschaften mit niedrigem Einkommen in den letzten zehn Jahren zu ihren einkommensstarken Konkurrenten aufschließen würden, wenn es um die Transparenz von Transaktionen mit verbundenen Unternehmen gehe.In Indien habe die Wertpapieraufsichtsbehörde vor kurzem die Regeln für Lizenzzahlungen von börsennotierten Unternehmen an verbundene Unternehmen verschärft - Zahlungen ab einem bestimmten Betrag bedürften danach der Zustimmung der Anteilsinhaber (wobei verbundene Unternehmen von der Stimmabgabe ausgeschlossen seien).Zudem hätten die Experten von Franklin Templeton festgestellt, dass Unternehmen in den Schwellenländern größeren Wert auf die Steigerung des Unternehmenswerts legen würden, sei es durch Dividendenerhöhungen oder Aktienrückkäufe. Und dazu seien sie in der Regel dank steigender freier Cashflows gut aufgestellt. Die Jagd der Anleger nach Rendite in einem Umfeld niedriger Zinsen habe den Druck auf die Unternehmen erhöht, mehr Geld an die Anteilsinhaber zu verteilen.Frühere Finanzkrisen hätten die Gefahren einer regulatorischen Flaute unterstrichen, insbesondere bei der Schuldenüberwachung. Da die Schwellenländer in den letzten Jahren insgesamt immer mehr Fremdwährungsschulden aufgenommen hätten, müsse ihre Fähigkeit, ihre Kredite zu bedienen oder zu refinanzieren, besonders im Auge behalten werden.Unterdessen bleibe der Schutz der Minderheitsaktionäre ein wichtiges Thema. Die Experten von Franklin Templeton seien der Ansicht, dass Aufsichtsbehörden und Unternehmen mehr tun könnten, um die Gleichbehandlung von Minderheiten in den Schwellenländern zu fördern, indem sie beispielsweise die Offenlegung von Transaktionen mit verbundenen Unternehmen verbessern oder die Zustimmung der Anteilsinhaber zu solchen Transaktionen einfordern würden.Die Börsenbewertung Südkoreas liege historisch im Durchschnitt hinter der Asiens oder dem Rest der Welt zurück. Governance-Bedenken im Zusammenhang mit einem Jaebol-dominierten Markt seien oft die Ursache für diesen "Korea-Rabatt". Diese Situation könnte sich aber ändern. Der staatliche Pensionsfonds und führende institutionelle Investor Südkoreas, der National Pension Service (NPS), habe bei der Annahme eines Stewardship Code im Jahr 2018 die Hoffnung beflügelt, er werde eine strenge Governance einführen. Seitdem habe der NPS angekündigt, sein Stimmrecht auszuüben, um den Shareholder Value zu steigern. Anfang dieses Jahres habe er gegen die Wiederwahl des Vorsitzenden von Korean Air in den Vorstand gestimmt und ihn blockieren können. Der NPS habe zudem Unternehmen genannt, von denen er angenommen habe, dass sie zu wenig Dividenden zahlen würden.