Der Kursverlauf der letzten Tage zeige die Eigenschaften einer typischen Korrekturbewegung. Die im Jahresverlauf 2020 bisher erzielten Zuwächse seien dem rapiden Marktrückgang in nur wenigen Tagen zum Opfer gefallen. Aber: Der laufende Bullenmarkt habe seit dem Jahr 2009 zahlreiche Korrekturen dieser Art - teilweise auch mit deutlich kräftigeren Rückgängen - absorbiert und geduldige Anleger immer wieder langfristig belohnt. Es sei jetzt nicht an der Zeit, sämtliche Tugenden über Bord zu werfen, die über Jahre hinweg den Anlageerfolg ermöglicht hätten.



Wie die Experten von Grüner Fisher Investments oft schreiben, werden Bullenmärkte nur auf zwei Arten beendet: Sobald die Mauer der Angst komplett überwunden ist und im Rahmen einer euphorischen Grundstimmung eine unrealistische Erwartungshaltung vorherrscht, oder wenn ein unvorhersehbares Negativereignis das Weltwirtschaftswachstum schlagartig massiv abwürgt.



Die letzten Tage hätten eindrucksvoll gezeigt, wie fragil der Optimismus der Anleger immer noch sei. Werde der Coronavirus aber zum "Keulenschlag" für die Aktienmärkte? Besonders empfindlich werde es für die Märkte immer dann, wenn sich eine fundamentale Krise weitgehend unerkannt entwickeln könne. In diesem Umfeld würden warnende Stimmen vor substanzieller Schwäche ignoriert und die marode Weltwirtschaft mit kreativen Methoden stark geredet - was im aktuellen Umfeld absolut nicht der Fall sei. So zeige der Aktienmarkt einmal mehr seine typische Funktionsweise: Er preise sämtliche bekannten Informationen schnell ein und wäge diverse Wahrscheinlichkeiten gegeneinander ab.



Noch vor wenigen Tagen hätten diverse Aktienindices neue Allzeithochs erreicht. Seither sei eine typische Korrektur im Gange, die mitunter heftige Auswirkungen auf die Anlegerstimmung haben könne und deren Ende - ebenso wie ihr Beginn - mit exaktem Timing einfach nicht zu greifen sei. Zum aktuellen Zeitpunkt sei das Risiko einmal mehr hoch, von volatilen Märkten auf die falsche Fährte geführt zu werden. Wie immer in emotionalen Marktphasen sei es empfehlenswert, die Anlagestrategie langfristig auszulegen, auf globale Diversifikation zu vertrauen und emotionale Fehlentscheidungen zu vermeiden.



Der globale Bullenmarkt bestehe mittlerweile seit fast elf Jahren und er bleibe seinem Prinzip treu, auf dem Weg nach oben unzählige emotionale Fallen zu stellen. Die Weltwirtschaft sei robust genug, mit Grippeviren umzugehen - wie die lange Historie mit SARS, Schweinegrippe und anderen Pandemien zeige. Anleger, die sich diese Robustheit zu Eigen machen würden, würden beim nächsten Allzeithoch definitiv nicht zu den Verlierern zählen. Cool bleiben lohne sich fast immer. (27.02.2020/ac/a/m)





Rodenbach (www.aktiencheck.de) - Der Coronavirus hält die Aktienmärkte seit Tagen in Atem, so die Experten von Grüner Fisher Investments.Nach dem Bekanntwerden weiterer Fälle in Südkorea, Italien und auch in Deutschland seien diverse Aktienindices in den letzten Handelstagen buchstäblich eingeknickt. Die Berichterstattung erstrecke sich flächendeckend über sämtliche Finanzmedien. Kritische Stimmen würden lauter, dass die Aktienmärkte gerade erst beginnen würden, das negative Potenzial des Virus anzuerkennen - und dementsprechend fortgeführte Verluste auf der Hand liegen. Wirklich?In den letzten Tagen habe sich die grundlegende Einschätzung der Experten nicht geändert: Aktienmärkte könnten jederzeit von Stimmungsschwankungen mit kurzfristig negativen Auswirkungen getroffen werden, es bleibe jedoch unwahrscheinlich, dass der Coronavirus mittel- und langfristig den globalen Bullenmarkt beenden werde.