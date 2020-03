All diese Faktoren würden eine starke Gegenreaktion der Wirtschafts-, Finanz- und Währungsbehörden erfordern. Eine Vielzahl an Ländern habe bereits ehrgeizige Stimulus-Maßnahmen in Höhe von mehreren Milliarden Euro vorgestellt. Die Europäische Zentralbank sei in der letzten Woche nach Ankündigung als zu klein empfundener geldpolitischer Maßnahmen in die Kritik geraten. Auch das Vereinigte Königreich habe einen einheitlichen wirtschafts- und geldpolitischen Plan angekündigt. Im Gegensatz dazu habe die FED in einer Blitzaktion den Leitzins gesenkt, um den Banken die Aufrechterhaltung und sogar die Ausweitung ihrer Kreditpolitik zu ermöglichen.



Auf gesundheitspolitscher Ebene könne man sehen, dass die Vorkehrungen zur Eindämmung des Virus’ funktionieren würden, wie China und die italienische Region Lombardei zeigen würden. Dort würden die Zahl der Neuinfektionen stabil bleiben oder sogar langsam zurückgehen. Daher könne man begründet darauf hoffen, dass Europa dank der strikten Maßnahmen eine Verlangsamung der Epidemie herbeiführen könne und der Höhepunkt der Epidemie Ende März/Anfang April erreicht werde. Die USA und das Vereinigte Königreich hätten sich hingegen gegen strikte Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie entschieden, was weiterhin zu einer großen Unsicherheit bei den Investoren führe.



Zuletzt hätten die Märkte kapituliert, was Teil einer jeden tiefgreifenden Krise sei. In den letzten Tagen seien jedoch einige Schritte unternommen worden: Wirtschaftliche, fiskalische und monetäre Maßnahmen seien der Situation angepasst worden. Jetzt würden die Märkte ihre Aufmerksamkeit auf die USA richten, was die Ankündigung eines Konjunkturprogramms und offensiverer Gesundheitsmaßnahmen betreffe. Falls Washington und London in der Lage seien, durch Gegenmaßnahmen die Ausbreitung des Virus’ zu stoppen, könnten sich die Märkte beruhigen und sich auf die Frage konzentrieren, wann die Ausbreitung der Epidemie stoppe.



Vor diesem Hintergrund würden die Experten an ihrer neutralen Gewichtung von Aktien und einer Untergewichtung von Anleihen festhalten. Erst, wenn die USA und das Vereinigte Königreich zielführende gesundheitliche und wirtschaftspolitische Maßnahmen ergreifen würden, seien sie bereit, ihre Vermögensallokation zu ändern und die historisch niedrigen Bewertungsniveaus zu nutzen. (18.03.2020/ac/a/m)





Paris (www.aktiencheck.de) - Die Situation an den internationalen Finanzmärkten ist beispiellos: Noch nie haben sich Investoren in einer solchen Lage graduell abnehmender Liquidität befunden, so Benjamin Melman, Global CIO Asset Management bei EdRAM.Auch gebe es Unterschiede zur Finanzkrise von 2008. Damals seien die Märkte mit systemischen Risiken (Subprime-Hypotheken, Instabilität der Banken) konfrontiert gewesen. Doch auch heute herrsche starke Unsicherheit, sodass die Aktienmärkte jeden Tag weiter einbrechen würden. Damit stehe die Weltwirtschaft praktisch auf unbestimmte Zeit still, und die Zahl der Fälle von Coronavirus-Infektionen dürfte in den nächsten zwei Wochen rasch ansteigen. Wenn die aktuellen Spreads für High-Yield-Anleihen fortbestünden, erwarte uns in den kommenden Monaten eine äußerst komplizierte Situation.