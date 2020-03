Viele Unternehmen der Healthcare- und Biotech-Branche würden momentan mit Hochdruck an der Entwicklung eines Impfstoffes arbeiten. Bis es soweit sei, würden aber voraussichtlich noch mindestens zwölf bis 15 Monate vergehen. Optimistisch, aber nicht unmöglich seien auch erste Dosen im Dezember diesen Jahres. Gleichwohl: Die Entwicklung eines Impfstoffes sei nur die eine Seite derselben Medaille. Auch die Herstellung von mutmaßlich 100 Millionen Impfdosen für die Bevölkerung bedeute eine Kraftanstrengung für die Branche. Gut sei, dass nicht nur einzelne Firmen, sondern viele Unternehmen gleichzeitig an Impfstoffen arbeiten würden, darunter auch die großen Marktführer, die schnell entsprechende Kapazitäten aufbauen könnten. Positiv sei auch, dass das neuartige Coronavirus nach derzeitigem Stand und im Unterschied zur saisonalen Grippe kaum mutiere. Die Chancen stünden insofern gut, dass ein Impfstoff auch 2021 noch wirksam wäre.



Auch die Entwicklung und der Einsatz von Medikamenten könnten beim Kampf gegen das Coronavirus helfen. Es gebe zwei Ansätze: In China werde ein Medikament getestet, das ursprünglich gegen Ebola entwickelt worden sei. Es hemme die Replikation des Virus im menschlichen Körper. Eine weitere Idee setze an einer anderen Stelle an. Bei vielen Patienten richte nämlich nicht die Infektion mit dem Virus den größten Schaden an, sondern eine Art Überreaktion des Immunsystems - insbesondere bei älteren Menschen. Die Hoffnung sei, diese Spirale zu stoppen, was die Krankheit zwar nicht verhindern, aber die Mortalität erheblich senken würde. Solche Medikamente kämen zum Beispiel gegen Arthritis oder das HI-Virus zum Einsatz, und erste Untersuchungen würden darauf hindeuten, dass sie auch bei Covid-19 helfen könnten. Schnelle Fortschritte seien hier realistisch, weil die Medikamente bereits zugelassen seien. Nötig wären nur noch klinische Studien mit einigen Hundert Patienten in Krankenhäusern. Würden diese schneller heilen und würden keine neuen Nebenwirkungen auftreten, könnten schon im September oder Oktober gute klinische Daten vorliegen.



Auch der Healthcare- und Biotech-Sektor sei gegen generelle Marktstimmungen und -schwankungen nicht immun. Wenn es so richtig regne, würden alle nass. Der Shutdown treffe die gesamte Weltwirtschaft in einem Ausmaß, das niemand erwartet habe - auch den Gesundheitssektor. Nicht unbedingt notwendige Operationen würden zwar verschoben, aber die Branche selbst sei vergleichsweise stabil. Bei Krebspatienten würden nicht plötzlich die Behandlungen unterbrochen, auch seltenen Krankheiten werde weiterhin maximale Aufmerksamkeit geschenkt. Im Vergleich zu globalen Indices, wie dem MSCI World, habe sich der Healthcare-Sektor deutlich besser gehalten.



Fest stehe aber auch: Die Geschäftszahlen der nächsten zwei Quartale würden aller Voraussicht nach nicht gut aussehen. Niemand wisse, wie lange die temporären Maßnahmen der weltweiten Politik andauern würden und welche konkreten Auswirkungen der aktuelle Abschwung an den Märkten mit sich bringen werde. Die Chancen stünden allerdings sehr gut, dass sich die Wirtschaft bis zum Sommer 2021 wieder normalisiert habe. Investoren könnten hier deshalb durchaus den Unterschied machen: Wer langfristig denke und die kommenden Monate ausblenden könne, der erkenne, dass einige Qualitätsunternehmen aktuell zu einem deutlich attraktiveren Preis zu haben seien als noch vor einigen Wochen. (20.03.2020/ac/a/m)





Brüssel (www.aktiencheck.de) - Italien meldet Höchststände bei Infizierten und Todesopfern, in Deutschland spricht das Robert-Koch-Institut von bis zu zehn Millionen Menschen, die sich innerhalb der nächsten Monate mit dem Coronavirus anstecken könnten, wenn die gegenwärtigen gesellschaftlichen Einschränkungen nicht ernsthaft befolgt würden. Die Situation ist also ernst, aber mitnichten aussichtslos, so Rudi Van den Eynde, Head of Thematic Global Equity und leitender Fondsmanager der Biotechnologie-Strategie bei Candriam.Ein Blick nach Asien zeige, wie es gehen könne. In China liege die Anzahl der aktuellen Neuinfektionen pro Tag bei etwa 20. Die meisten, die dort positiv getestet worden seien, seien jedoch aus dem Ausland eingereist. Auch die Südkoreaner hätten die Krankheit mittlerweile gut im Griff, das gleiche gelte für Singapur. Das zeige: Die dort ergriffenen - und zweifellos harten - Maßnahmen würden wirken. In Europa und in den Vereinigten Staaten wachse die Zahl der Infizierten indes exponentiell. Ein Grund für die rasant steigenden Kurven sei unter anderem, dass erst seit Kurzem ausreichend Tests zur Verfügung stünden. Zudem könne die Inkubationszeit eine Woche oder länger betragen, die Statistiken würden demzufolge auch in der nächsten Woche weiter erschrecken.