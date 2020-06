Die Coronakrise ist ein wirtschaftlicher Schock, dessen Ausmaß alles in den Schatten stellt, was die Weltwirtschaft seit dem Zweiten Weltkrieg an Krisen erlebt hat. Ein Vergleich zur Finanzkrise zeigt, dass die Coronakrise mehr Länder, so auch China, umfasst und der bisherige Verlauf andersartig ist.



Die ifo Konjunkturuhr zeigt in einem Vier-Quadrantenschema den zyklischen Zusammenhang von Geschäftslage und Geschäftserwartungen. In diesem Diagramm durcheilt die Konjunktur - visualisiert als Lage-Erwartungs-Graph - die Quadranten mit den Bezeichnungen Aufschwung, Boom, Abschwung und Rezession, sofern der Erwartungsindikator dem Geschäftslageindikator hinlänglich vorauseilt. Sind die Urteile der befragten Unternehmen zur Geschäftslage und zu den Geschäftserwartungen per Saldo im Minus, so ist der Lage-Erwartungs-Graph im "Rezessionsquadranten". Gelangt der Erwartungsindikator ins Plus (bei sich verbessernder, aber per Saldo noch schlechter Geschäftslage), so ist der Graph im "Aufschwungsquadranten". Sind Geschäftslage und Geschäftserwartungen beide per Saldo im Plus, so ist der Graph im "Boomquadranten". Dreht der Erwartungsindikator ins Minus (bei sich verschlecht



Wie stark die Wirtschaftstätigkeit eingeschränkt ist, ist von Branche zu Branche unterschiedlich. So ist zum Beispiel der Tourismus entlang der gesamten Wertschöpfungskette beinahe zum Erliegen gekommen, weil Grenzen geschlossen und Veranstaltungen untersagt worden sind. Der Gesundheitssektor oder Teile des Handels hingegen arbeiten mehr oder weniger im vollen Umfang weiter. Viele Industriebetriebe sind durch gestörte Lieferketten und andere Beeinträchtigungen auf der Angebots- und Nachfrageseite massiv beeinträchtigt. Tendenziell sind Branchen weniger betroffen, in denen die Ansteckungsgefahr geringer ist oder wo dezentrales Arbeiten möglich ist (Homeoffice).



Mit dem Corona-Branchenatlas stellt das ifo Institut wichtige Informationen zur Ausgangslage der einzelnen Branchen bereit. Dabei werden strukturelle Eigenschaften und verschiedene Entwicklungsindikatoren berücksichtigt. Aus diesen Fakten lässt sich ableiten, wie stark einzelne Branchen von der Coronakrise betroffen sind. Auf dieser Basis lassen sich die Exit-Optionen und die ökonomischen Aussichten auch im Hinblick auf die Post-Coronazeiten beurteilen.



Die aktuelle Corona-Pandemie wird die Wirtschaft hart treffen: Aktuelle Szenarien und Prognosen gehen von einer tiefen Rezession aus, die umso gravierendere Auswirkungen haben wird, je länger die jetzt beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens anhalten. Hinzu kommt der Zusammenbruch globaler Lieferketten, der Deutschland aufgrund seiner intensiven Einbindung in die internationale Arbeitsteilung besonders stark trifft. Vor diesem Hintergrund haben Bund und Länder zahlreiche Hilfsmaßnahmen für Unternehmen beschlossen, die jetzt unverschuldet in eine Notlage geraten sind.



Zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben alle Bundesländer massive öffentliche Hilfen für betroffene Unternehmen angekündigt. Hierfür ist überall eine Nettokreditaufnahme in teils beträchtlicher Höhe erforderlich. Da es sich bei der Coronakrise um eine außergewöhnliche Notsituation handelt, die sich der Kontrolle des Staates entzieht und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigt, ist diese Neuverschuldung auch durch die seit dem 1.1.2020 geltende Schuldenbremsenregel gedeckt (Art. 109 Abs. 3 GG).



Trotz Corona sterben in Deutschland derzeit ähnlich viele Menschen wie auch sonst zu dieser Jahreszeit. Das zeigt eine ifo-Berechnung auf Grund von Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Forscher der Niederlassung Dresden ermittelten dazu die Sterbewahrscheinlichkeiten unter Beachtung zufallsbedingter Schwankungen. (22.06.2020/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Coronakrise hat Ende 2019 in China ihren Ausgangspunkt genommen und dort große gesundheitliche und wirtschaftliche Schäden verursacht, so das ifo-Institut in einer aktuellen Pressmitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Mittlerweile sind auch in anderen entwickelten Volkswirtschaften hohe und rapide wachsende Fallzahlen des Coronavirus (COVID-19) zu verzeichnen. In den betroffenen Ländern wird sowohl einen Angebotsschock als auch einen Nachfrageschock ausgelöst und damit ergibt sich die wesentliche Schwierigkeit im ökonomischen Umgang mit dem Coronavirus.Der massive Einbruch an den Börsen und die Flucht in sichere Anlagen ist eine Reaktion auf diese Schocks, kann aber weitere Erschütterungen auslösen und die Abwärtsdynamik in der Realwirtschaft verstärken. Das Ausmaß dieser Schocks ist stark von Erwartungen und damit von psychologischen Faktoren abhängig.Wirtschaftspolitische Maßnahmen müssen auf diese Spezifika hin abgestimmt und zielgerichtet sein. Entscheidende Bedeutung haben dabei das Timing und die Kommunikation der Maßnahmen. Das wichtigste Ziel besteht in der Sicherung des Vertrauens, dass die Gesundheitskrise nicht zu einer systemischen Wirtschaftskrise wird, die den Arbeitsmarkt, Banken und Finanzmärkte erfasst und so die heimische Nachfrage zusätzlich schwächt.