Paris (www.aktiencheck.de) - Spanien hat sich nach dem Platzen der Immobilienblase im Krisenjahr 2009 Schritt für Schritt zurückgekämpft, doch die Corona-Pandemie macht dem südeuropäischen Staat besonders schwer zu schaffen, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Kräftiger WirtschaftseinbruchMut mache zwar, dass die Zahl der Neuerkrankungen zuletzt nicht mehr so stark gestiegen sei - und Spanien daher nun ebenfalls erste Lockerungen beschlossen habe, Sorge bereite aber der Blick auf die wirtschaftlichen Perspektiven: So rechne die Regierung um Ministerpräsident Sánchez mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um rund 9,2 Prozent. Zudem werde die Arbeitslosenquote kräftig ansteigen - und zwar Prognosen zufolge von derzeit 14,5 auf circa 19 Prozent. Es sei daher zu befürchten, dass den Spaniern erneut harte Jahre bevorstünden und sich die Sparmaßnahmen und Entbehrungen nach dem Platzen der Immobilienblase nun wiederholen könnten. Die wenig erfreulichen Aussichten würden natürlich auch an der Börse Spuren hinterlassen. So habe sich der IBEX 35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) zuletzt schlechter entwickelt als der - gemessen am Euro Stoxx 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) - europäische Markt. Und: Aktuell spreche leider nicht allzu viel dafür, dass der spanische Leitindex künftig besser abschneiden werde als der deutsche oder europäische Aktienmarkt. (08.05.2020/ac/a/m)