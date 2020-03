Boston (www.aktiencheck.de) - Zusätzlich zu den fiskalischen Maßnahmen, die bereits in Vorbereitung sind, um benachteiligte Haushalte, Arbeitnehmer und Kleinunternehmen direkt zu unterstützen, haben die People's Bank of China, die Bank of Korea und die Währungsbehörde von Singapur weitere Schritte zur Stärkung der Wirtschaft signalisiert, so Amlan Roy, Leiter des Global Policy Research bei State Street Global Advisors.



Eine koordinierte Finanz- und Geldpolitik sei neben guten Nachrichten an der Gesundheitsfront erforderlich. Die frustrierten Rufe von Ärzten und Krankenschwestern hätten in China begonnen, aber sie würden immer noch in Italien, Spanien, Großbritannien und den USA widerhallen. Die Ankündigung von Erleichterung sei wie die Ankündigung einer Rettung, aber solange die Rettung nicht greifbar sei, werde sie nicht mehr als eine leere Versprechung bleiben.



Erkenntnisse aus Korea, China, Singapur und Japan sollten uns warnen, dass einer zweiten Runde von Ausbrüchen frühzeitig vorgesorgt werden sollte. Angesichts des am Terminmarkt auf ein Allzeittief gesunkenen Ölpreises, hoher Credit-Default-Swap (CDS)-Spreads und hoher Volatilität, gemessen sowohl am Volatilitätsindex (VIX) als auch am MOVE-Index, gebe es immer noch wenig Zuversicht auf eine Wende - aber vielleicht seien wir nicht weit von der Talsohle entfernt. Sektorale Wetten und einige risikobegrenzte Schritte wären beim Rebalancing am Quartalsende willkommen. (30.03.2020/ac/a/m)



