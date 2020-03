Boston (www.aktiencheck.de) - Christopher Smart, Chefstratege und Leiter des Barings Investment Institute, kommentiert die Corona-Krise aus amerikanischer Sicht.Hier müssten Märkte und Investoren für jedes Unternehmen einzeln prüfen, welche Firmen den extremen Stress der nächsten Monate überstehen könnten und welche ohne ausreichende Puffer in diese Krise geraten seien.Die Ankündigung der US-Regierung und auch anderer Regierungen, dass außerordentliche Maßnahmen mindestens bis April in Kraft bleiben sollten, lasse vermuten, dass die Märkte zumindest so lange unruhig und unsicher bleiben würden, bis ein klareres Bild vom Mai in Sicht komme. (31.03.2020/ac/a/m)