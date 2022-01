Trotzdem sei zuletzt der Anteil der sich selbst als existenzgefährdet bezeichnenden Unternehmen in Deutschland wieder auf 14 Prozent (Angaben des ifo-Instituts) angestiegen. Im letzten Winter hätten allerdings rund 18 Prozent aller Unternehmen eine Existenzgefährdung angegeben. Wie damals seien auch heute besonders Unternehmen aus den Dienstleistungssektoren Reisebüros, Veranstaltungen, Beherbergung und Gastronomie mit Werten zwischen 50 und 75 Prozent betroffen. In diesen Bereichen dürfte auch die Anzahl der Insolvenzen künftig steigen. Eine größere Welle von Unternehmensinsolvenzen sei aufgrund bestehender staatlicher Stützungsmaßnahmen, v.a. wegen der wieder steigenden Inanspruchnahme des Kurzarbeitergeldes, nicht zu befürchten.



Bei den besonders die Industrie belastenden Engpässen bei Vorprodukten und Rohstoffen würden erste sehr leichte Besserungstendenzen andeuten, wenngleich die Gesamtsituation globaler Lieferketten nach wie vor extrem angespannt bleibe. Immerhin hätten nach Angaben des Kiel Instituts für Weltwirtschaft die Abfertigungsstaus vor einigen großen Containerhäfen und die Gütermenge auf unbewegten Schiffen zuletzt abgenommen. Vorerst würden bestehende Lieferkettenprobleme aber weiter für enormen Kostendruck in der Produktion sorgen, der über die Erhöhung von Endverbraucherpreisen deutlich inflationär wirke. Diese Entwicklung sei gemäß der Aussage des FED-Präsidenten, Jerome Powell, auch von Notenbankern unterschätzt worden. Entsprechend habe er angedeutet, im Falle weiterhin sehr hoher Inflationsraten auch die Leitzinsen anheben zu wollen.



Nachdem die Inflationsrate in den USA im Dezember auf 7 Prozent angezogen sei - obwohl die Energiepreiskomponenten auf Monatssicht sogar fallende Preise verzeichnet hätten - dürften die entsprechenden Januar- und Februardaten damit einen entscheidenden Einfluss auf das weitere Vorgehen der FED haben. Absehbar sei ein Ende der Wertpapierkäufe im März. Anhaltend hoher Preisdruck könnte in der Folge eine erste Leitzinserhöhung im März oder April nach sich ziehen. Immerhin seien die US-Produzentenpreise im Dezember nur um 0,2 Prozent verglichen mit dem Vormonat angestiegen (+9,7 Prozent verglichen mit dem Vorjahresmonat). Auch die Preiskomponente des ISM-Einkaufsmanagerindex deute einen langsam nachlassenden Kostensteigerungsdruck an. Entlastend hätten auch hier vor allem zwischenzeitlich nachgebende Rohölnotierungen gewirkt. Vor allem aber bei den Löhnen zeige sich ein anhaltend deutlicher Steigerungsdruck.



Der rasante Zinsanstieg bei US-Staatsanleihen seit Mitte Dezember habe sich entsprechend zuletzt leicht abgeschwächt. Grundsätzlich sei aber in den kommenden Monaten inflationsbedingt mit weiter steigenden Renditen zu rechnen, zumal die Käufe der Notenbank wegfallen würden. Einerseits steigende Zinsen und andererseits leicht nachgebende Inflationsraten dürften dem außergewöhnlichen Auseinanderlaufen dieser beiden Werte im Jahr 2021 etwas entgegenwirken. Für Aktien müsse dieses Umfeld nicht generell negativ sein, solange sich die erhoffte Dynamisierung der globalen Konjunktur im Zuge eines nachlassenden Einflusses der Corona-Pandemie und der Lieferkettenprobleme tatsächlich einstelle. Einzig Technologiewerte hätten gewisse Bewertungsabschläge bei steigenden Zinsen zu verzeichnen, wie die schwache Entwicklung des US-Technologieindex NASDAQ seit Jahresanfang verdeutlicht. Grundsätzlich würden aber einzelne Unternehmen des Sektors massiv von anstehenden staatlichen und privaten Investitionen in Digitalisierung, Infrastruktur und Dekarbonisierung profitieren. (14.01.2022/ac/a/m)





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Trotz der weltweit massiv steigenden Corona-Neufallzahlen halten sich die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG.So würden Mobilitätsdaten für Freizeiteinrichtungen und Einzelhandel in verschiedenen Staaten Europas zwar einen nachlassenden Kundenverkehr anzeigen, allerdings falle das Ausmaß deutlich geringer aus als im Zuge der restriktiveren Corona-Restriktionen im Vorjahreszeitraum.