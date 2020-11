Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol NYSE: PFE) gewann gestern 7,7%, nachdem bekannt wurde, dass ein gemeinsam mit BioNTech (ISIN: US09075V1026, WKN: A2PSR2, Ticker-Symbol: 22UA, NASDAQ-Symbol: BNTX) entwickelter Impfstoff gegen COVID-19 sehr vielversprechende Ergebnisse lieferte, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Kaum vorhandene Unternehmensergebnisse hätten gestern an den Aktienmärkten eine untergeordnete Rolle gespielt, zu den wenigen Ausnahmen habe der Flugzeugbauer Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) (+18,6%) gehört, der im Oktober wieder mehr Maschinen ausgeliefert habe. Nach 39 Jets im August und 57 im September seien im Oktober 72 Exemplare an die Kunden übergeben worden.Die Hoffnung, dass sich die weltweite Luftfahrtbranche wieder erholen könnte, habe den Papieren von Rolls-Royce (ISIN: GB00B63H8491, WKN: A1H81L, Ticker-Symbol: RRU, LSE Ticker-Symbol: RR) (+43,8%), Air France-KLM (ISIN: FR0000031122, WKN: 855111, Ticker-Symbol: AFR, EN Paris: AF, NASDAQ OTC-Symbol: AFRAF) (+27,5%), IAG (ISIN: ES0177542018, WKN: A1H6AJ, Ticker-Symbol: INR, Nasdaq Other OTC-Symbol: BABWF) (+25,5%) und Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) (+19,9%) ordentlich Schub gegeben. Auch Öl-Titel wie Total (ISIN: FR0000120271, WKN: 850727, Ticker Symbol: TOTB, EN Paris: FP, Nasdaq OTC-Symbol: TTFNF) (+15,1%), BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, Nasdaq OTC-Symbol: BPAQF) (+14,0%) und Royal Dutch Shell (ISIN: GB00B03MLX29, WKN: A0D94M, Ticker-Symbol: R6C, London: RDSA, Nasdaq OTC-Symbol: RYDAF) (+12,8%) hätten nebst Finanzwerten wie BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Nasdaq OTC-Symbol: BNPQF) (+18,0%), Prudential (ISIN: GB0007099541, WKN: 852069, Ticker-Symbol: PRU, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PUKPF) (+17,9%), Munich Re (ISIN: DE0008430026, WKN: 843002, Ticker-Symbol Deutschland: MUV2, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: MURGF) (+12,6%) sowie Allianz (ISIN: DE0008404005, WKN: 840400, Ticker-Symbol: ALV, Nasdaq OTC-Symbol: ALIZF) (+10,7%) überdurchschnittlich profitieren können. Ganz anders das Bild bei den COVID-19-Profiteuren wie stellvertretend Zoom (ISIN: US98980L1017, WKN: A2PGJ2, Ticker-Symbol: 5ZM, NASDAQ-Symbol: ZM) (-17,4%), HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) (-15,3%), Logitech (ISIN: CH0025751329, WKN: A0J3YT, Ticker-Symbol: LTEC, SIX Swiss Ex: LOGN, NASDAQ-Symbol: LOGI) (-13,1%), Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX) (-8,6%) und Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, Nasdaq-Symbol: AMZN) (-5,1%). (10.11.2020/ac/a/nw)