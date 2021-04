Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Corbion N.V.:



Corbion N.V. (ISIN: NL0010583399, WKN: A1W60Y, Ticker-Symbol: CSUA, Euronext Amsterdam: CRBN) ist eine niederländische Lebensmittelverarbeitungsgruppe mit Sitz in Amsterdam, die um drei Produktfamilien herum organisiert ist: Bäckereibedarf (70,3% des Nettoumsatzes), biochemische Produkte (22,9%) und andere Bereiche (6,8%). (13.04.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Corbion-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Corbion-Aktie (ISIN: NL0010583399, WKN: A1W60Y, Ticker-Symbol: CSUA, Euronext Amsterdam: CRBN) unter die Lupe.Produkte aus Einwegplastik, für die es gute Alternativen gebe, dürften ab 3. Juli EU-weit nicht mehr verkauft werden. Das betreffe zum Beispiel Strohhalme, Wattestäbchen, Kaffeebecher, Rührstäbchen, Besteck oder Teller und Schalen. Am Aktienmarkt könnten nun mehr Anleger auf Corbion aus den Niederlanden aufmerksam werden.Das Verbot von Einwegplastik in der EU öffne neue Märkte. In den Fokus dürfte u.a. Corbion geraten. Das Unternehmen, vom AKTIONÄR im Juli empfohlen (Performance: +42 Prozent), produziere Bioplastik aus Zuckerrohr, Polylactide (PLA) genannt.Das Material könne sowohl biologisch abgebaut als auch recycelt werden. Ebenfalls positiv: Für die Herstellung von einem Kilo PLA würden nur 1,6 Kilo Zucker benötigt - viel weniger als bei anderen Biokunststoffen.Experten würden den weltweiten Markt für Biokunststoffe und Biopolymere bis 2025 auf ein Volumen von 28 Milliarden Dollar nach zehn Milliarden im vergangenen Jahr schätzen. Das bedeute ein jährliches Wachstum von 22 Prozent.Andreas Deutsch von "Der Aktionär" rät bei der Corbion-Aktie dabei zu bleiben! (Analyse vom 13.04.2021)(Mit Material von dpa-AFX)