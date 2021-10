Der europäische E-Commerce-Markt für Elektrogeräte solle Analysten zufolge bis 2025 ein Volumen von 103 Milliarden Euro erreichen. Das entspräche einem jährlichen Wachstum von im Schnitt fast fünf Prozent.



Zwar habe Coolblue bislang keine Angaben gemacht, die auf die beim IPO angestrebte Bewertung schließen lassen würden, aufgrund des starken Wachstums und des Online-Fokus dürfte sie aber über den 1,3 Milliarden Euro Börsenwert von Ceconomy liegen.



Bislang hätten die Niederländer lediglich bekannt gegeben, durch die Ausgabe neuer Aktien 150 Millionen Euro einnehmen zu wollen. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird "Der Aktionär" eine Bewertung zu Coolblue abgeben, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Coolblue B.V.:



Coolblue ist ein niederländisches E-Commerce-Unternehmen, das im Jahr 1999 gegründet wurde. Der Elektronik-E-Commerce-Händler ist in den Niederlanden, Belgien und Deutschland tätig. Im Jahr 2020 erzielte Coolblue einen Umsatz von 2 Milliarden Euro bei einem Gewinn (EBITDA) von 114 Millionen Euro. (01.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coolblue-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coolblue B.V. in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Freitag habe Coolblue seine Pläne für einen Börsengang an der Euronext Amsterdam vorgestellt. Der niederländische Elektronik-E-Commerce-Händler dürfte dabei höher bewertet werden als die MediaMarkt- und Saturn-Mutter CECONOMY (ISIN DE0007257503/ WKN 725750). Auch, weil das Wachstum des Unternehmens zuletzt kräftig angezogen habe.Im Geschäftsjahr 2020 habe Coolblue knapp zwei Milliarden Euro umgesetzt und damit 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Tempo habe das Unternehmen auch in den ersten sechs Monaten 2021 gehalten: Die 1,2 Milliarden Euro Umsatz entsprächen einem Wachstum von 31 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020.