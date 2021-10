Der DAX habe sich zum Ende der letzten Woche an die obere Grenze der jüngsten Handelsspanne bewegt und teste zu Beginn der neuen Woche weiterhin den Bereich um 15.550 Punkte. Der schnelle Rückgang zu Beginn der heutigen europäischen Kassasitzung sei an der 50-Stunden-Linie gestoppt worden und der Index habe sich rasch bis in den Bereich von 15.550 Punkten erholt, der mit dem 61,8%-Retracement der im August begonnenen Abwärtskorrektur markiert sei. Sollten die Bullen die Kontrolle behalten, könnte ein Ausbruch über die Handelsspanne bevorstehen und die Spanne eines solchen Ausbruchs deute auf eine Bewegung von etwa 180 Punkten hin. Ein Ausbruch nach oben könnte daher zu einem Test des 78,6%-Retracements im Bereich von 15.760 Punkten führen.



Unternehmensnachrichten:



Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) habe seine Prognose für das Jahr 2021 gesenkt und erwarte nun eine operative Marge von 5,2 bis 5,6% für das Gesamtjahr, gegenüber der vorherigen Prognose von 6,5 bis 7,0%. Continental erwarte, dass die weltweite Autoproduktion in diesem Jahr um 1% steigen werde, während im August noch ein Wachstum von 8 bis 10% erwartet worden sei. Das Unternehmen rechne für das Gesamtjahr mit einem Umsatz von 32,5 bis 33,5 Milliarden Euro, 1 Milliarde Euro weniger als im August erwartet. Die Rohstoffkosten würden voraussichtlich um 550 Millionen Euro höher ausfallen.



Ola Källenius, der CEO von Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF), habe gesagt, dass sein Unternehmen versuche, die Auswirkungen der Halbleiterknappheit durch den Einsatz fortschrittlicherer Chips abzumildern. Källenius habe gesagt, dass sich der derzeitige Mangel hauptsächlich auf die einfachsten und billigsten Chips beziehe, während es mehr Kapazitäten für fortschrittlichere Halbleiter gebe. Eine Entspannung auf dem breiten Halbleitermarkt sei nicht vor 2023 zu erwarten, so der Manager. (25.10.2021/ac/a/m)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren zu Beginn der neuen Woche überwiegend im Plus, so die Experten von XTB.Die westeuropäischen Indices würden 0,2 bi 0,5% höher handeln, wobei sich der deutsche Leitindex (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und der italienische FTSE MIB (ISIN: IT0003465736, WKN: 145814) am besten entwickeln würden. Der französische CAC40 (ISIN: FR0003500008, WKN: 969400) hinke hinterher und notiere aktuell etwa 0,1% niedriger.Die deutschen ifo-Daten für Oktober seien um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Index für die aktuelle Lage sei von 100,4 auf 100,1 (Erwartung: 99,4) gefallen, während der Teilindex zu den Erwartungen von 97,3 auf 95,4 gefallen sei (Erwartung 96,4). Infolgedessen sei der Gesamtindex von 98,8 auf 97,7 (Erwartung 97,9) gefallen - der niedrigste Wert seit April 2021. Die Ökonomen des ifo-Instituts hätten gesagt, dass die deutsche Wirtschaft aufgrund von Versorgungsengpässen und steigenden Kosten einen sehr ungemütlichen Herbst erlebe und dass das BIP im vierten Quartal 2021 voraussichtlich nur um 0,5% wachsen werde.