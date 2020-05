Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

79,44 EUR -0,65% (19.05.2020, 14:39)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

79,48 EUR -0,53% (19.05.2020, 14:39)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (19.05.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Reifenhersteller nehme Geld am Kapitalmarkt auf. Zur Stärkung seines Finanzpolsters begebe Continental zwei Anleihen. Damit nehme Conti insgesamt 1,5 Milliarden Euro ein - vorsorglich, wie das Unternehmen bekannt gegeben habe.Ende März habe die Liquidität insgesamt bei 6,8 Milliarden Euro gelegen. Die lange Produktionspause in der Autoindustrie von Mitte März bis Ende April zehre an den Mitteln der Zulieferer wie Conti."Continental war und ist weiter bilanziell sehr solide aufgestellt", habe der zuständige Leiter des Finanzbereichs, Stefan Scholz, laut Mitteilung gesagt. "Wir treffen früh- und rechtzeitig Vorkehrungen, um auf etwaige, nicht vorhersehbare Eventualitäten gut vorbereitet zu sein." Die Anleihen hätten Laufzeiten von 3,5 und 6,25 Jahren. Die Emissionen seien deutlich überzeichnet gewesen, habe es geheißen.Vor diesem Hintergrund drängt sich ein Einstieg in die Continental-Aktie derzeit nicht auf, so Pierre Kiren von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link