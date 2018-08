Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

161,45 EUR +0,34% (23.08.2018, 08:34)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

160,85 EUR (22.08.2018)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (23.08.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental hält Support - ChartanalyseBereits im Vorfeld der gestrigen Gewinnwarnung befand sich die Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einem mittelfristigen Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser sei mit dem Kappen der Jahresprognose 2018 seitens Continentals unter extrem hohem Volumen beschleunigt worden. Im Tagestief seien die Kurse gestern bis auf 157,90 EUR und den dortigen großen Unterstützungsbereich zurückgefallen. Per Schlusskurs habe die Aktie nach der Hiobsbotschaft 13,19% auf 160,85 EUR nachgegeben, womit der Support zunächst gehalten habe.AusblickTrendtechnisch würden die Verkäufer in der Continental-Aktie das Kursgeschehen dominieren. Auf sehr kurzfristige Sicht könnte es in der Aktie jedoch zu einer Gegenbewegung kommen. Temporär wären zwar noch einmal neue Tiefs möglich, würden größere Anschlussverkäufe aber ausbleiben, könnte die gestrige Bewegung einen vorläufigen kleinen Sell-Off mit Erholungschancen in Richtung 170/175 und vielleicht sogar 182,75 EUR darstellen. Ohne Risiko sei eine solche Spekulation natürlich nicht. Setze sich der Abwärtsdruck direkt weiter fort, könnte es schnell auch zu weiteren Abgaben auf 150 EUR und tiefer kommen. (Analyse vom 22.08.2018)Börsenplätze Continental-Aktie: