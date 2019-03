Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

141,60 EUR -0,11% (14.03.2019, 14:38)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

141,60 EUR -0,39% (14.03.2019, 14:32)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (14.03.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 130 auf 150 Euro.Nach einem schwachen zweiten Halbjahr 2018 sehe die Automobilindustrie auch einem unruhigen ersten Halbjahr 2019 entgegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insbesondere die weltweiten Handelskonflikte, die die Absatzzahlen belasten würden, würden der Branche das Geschäft erschweren. Zudem habe der chinesische Markt in der zweiten Jahreshälfte 2018 und auch Anfang des Jahres 2019 geschwächelt. Investitionen in Zukunftstechnologien würden darüber hinaus Milliarden-Beträge verschlingen. Ob der Teilbörsengang von Vitesco Technologies in diesem Jahr erfolge, dürfe angezweifelt werden; gestern habe z.B. der Volkswagen-Konzern bis auf Weiteres Abstand vom Börsengang der Traton SE genommen und warte auf ein besseres Marktumfeld. Grundsätzlich erachte Schwope Continental auch für Krisenzeiten solide aufgestellt. Zudem stehe das Hannoveraner Unternehmen vor wichtigen Umstrukturierungen. Die recht niedrige Verschuldung der Continental AG lasse deutlichen Raum für Investitionen und Akquisitionen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Continental-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 130 auf 150 Euro angehoben. (Analyse vom 14.03.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Continental AG: Keine vorhanden.Börsenplätze Continental-Aktie: