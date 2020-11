Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,25 EUR -0,75% (11.11.2020, 12:50)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,10 EUR -0,93% (11.11.2020, 13:04)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (11.11.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 90,00 auf 100,00 Euro.Nachdem der Continental-Konzern bereits am 21.10. Eckdaten für das dritte Quartal veröffentlicht habe, sei heute der komplette Neun-Monatsbericht gefolgt. Infolge der Corona-Pandemie habe der Konzern einen Umsatzrückgang in den ersten neun Monaten 2020 um19,7% auf EUR26,828 Mrd. verkraften müssen. Das Konzern-EBIT sei mit EUR -1,066 Mrd. (9M 2019: EUR -0,394 Mrd.) tiefer in die roten Zahlen gerutscht.Die Umsatzrendite habe sich von -1,2% auf -4,0% verschlechtert. Die bereinigte EBIT-Marge sei auf 2,4% (9M 2019: 7,1%) gefallen. Das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter sei mit EUR -1,168 Mrd. (9M 2020: EUR -0,926 Mrd.) gleichfalls tiefer in den negativen Bereich gerutscht. Hieraus errechne sich ein Ergebnis je Aktie von EUR -5,84 (9M2019: EUR -4,63). Die Netto-Finanzschulden per 30.09.2020 hätten allerdings auf EUR 4,923 Mrd. (30.09.2019: EUR 5,454 Mrd.) abgenommen. Die Gearing-Ratio (Verhältnis Netto-Finanzschulden zu Eigenkapital) habe sich auf 39,0% (30.09.2019: 34,3%) erhöht.Auf den neuen Conti-CEO kämen massive Restrukturierungsarbeiten zu. Infolge der Corona-Pandemie leide auch die Automobil-Industrie enorm. So gehe der Analyst davon aus, dass Auto-Produktion und -Absatz im Jahr 2020 gegenüber dem Jahr 2019 branchenweit und global um 10% -20% einbrechen würden. Grundsätzlich dürften die Rückgänge der Gewinngrößen der Branchenunternehmen prozentual deutlich höher ausfallen. Allerdings habe Conti bereits 2019 rote Zahlen verzeichnet.Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, empfiehlt, die Continental-Aktie bei einem Kursziel von EUR 100,00 weiter zu halten. (Analyse vom 11.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link