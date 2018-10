Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern.



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Nach den scharfen Kursverlusten im bisherigen Jahresverlauf habe die Continental-Aktie zuletzt auf Wochenbasis bei rund 128 EUR ein sog. "tweezer bottom" ausgeprägt. Gleichzeitig habe der in der letzten Woche ausgeprägte Innenstab nach oben aufgelöst werden können. Beide Phänomene würden eine Steilvorlage für eine Gegenbewegung darstellen. In die gleiche Kerbe würden aktuell verschiedene Indikatoren schlagen. Sowohl der RSI als auch der MACD würden positive Divergenzen ausweisen, indem die jüngsten Verlaufstiefs nicht mehr durch entsprechende Indikatorenpendants bestätigt worden seien. Im Verlauf beider Indikatoren lägen zudem untere Umkehrformationen vor.Aus charttechnischer Sicht notiere die Aktie aber an einer wichtigen Schwelle. Gemeint sei die Kombination aus der 38-Tage-Linie und einer alten Trendlinie (akt. bei 145,64/145,72 EUR). Ein Sprung über diese Hürden sollte die nächste Stufe der jüngsten Erholung einleiten. Die verschiedenen Hoch- und Tiefpunkte bei rund 160 EUR würden im Erfolgsfall das nächste Anlaufziel definieren. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich im Ausbruchsfall indes das Hoch der letzten Woche bei 140,95 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 30.10.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:141,90 EUR -1,15% (30.10.2018, 09:48)