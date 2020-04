Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (06.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern ringe mit den Folgen der Coronavirus-Krise. Große Teile der Produktion stünden still, in Deutschland gelte für 30.000 Mitarbeiter Kurzarbeit. Continental habe seine Prognose bereits gekappt. Zudem fahre der Reifenhersteller und Autozulieferer sein Sparprogramm hoch. Hoffnung auf schnelle Besserung sei nicht in Sicht.Bereits vor dem Ausbruch der Coronavirus-Krise habe Continental mit operativen Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Diese Probleme seien in den letzten Wochen nochmals verstärkt worden. Ein Einstieg dränge sich noch nicht auf. Eine Bodenbildung sollte unbedingt abgewartet werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.04.2020)