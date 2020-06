Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (29.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Automobilzulieferer bekämen genauso den (Corona-)Druck zu spüren, unter dem die Autohersteller aufgrund eingebrochener Verkaufszahlen leiden würden. Hinzu komme der viel zitierte Schwenk in die Elektro-Mobilität, der ebenfalls Arbeit - und damit Umsätze - bei den Lieferanten wegfallen lasse. Continental sei davon schwer getroffen. Als weitere Gegenmaßnahme - zusätzlich zum Sparkurs - würden die Hannoveraner nun ein übergeordnetes personalwirtschaftliches Thema auf die Krisen-Agenda setzen.Konkret wolle Continental die Reduzierung der Arbeitszeit mit den Sozialpartnern besprechen. Bereichen , in denen dauerhaft wegen der Corona-Pandemie mit weniger Arbeit zu rechnen sei, sollten diskutiert werden, so Personalchefin Ariane Reinhart gegenüber dem "Handelsblatt".Der DAX-Konzern aus Hannover erhoffe sich dem Bericht zufolge mehr unternehmerische Freiheit von der Arbeitszeitabsenkung im Gegensatz zur Kurzarbeit, die auf 24 Monate begrenzt und an strenge Bedingungen geknüpft sei. Die Mitarbeiter müssten aber Lohneinbußen proportional zur Absenkung der Arbeitszeit hinnehmen, heiße es. Continental-Chef Elmar Degenhart habe jüngst für den Fall eines anhaltenden Nachfrageeinbruchs wegen der Corona-Krise mit drastischen Folgen für die ganze Autobranche gerechnet und die Politik energisch aufgefordert, gegenzusteuern.Dieser Forderung sei bisher regierungsseitig keine faktische Beachtung geschenkt worden. Vielmehr sehe das jüngst beschlossene Konjunkturpaket die Förderung von Elektroautos vor.Anleger bleiben besser außen vor, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.06.2020)Mit Material von dpa-AFX