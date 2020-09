Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (02.09.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Der Reifenhersteller habe die in den letzten Monaten vom Management mehrfach angekündigten zusätzlichen Einsparungen nun konkretisiert (bisher: "mehreren hundert Mio. Euro"). Demnach sollten sich nun die Bruttoeinsparungen bis zum Jahr 2023 auf mehr als 1.000 (bisher (September 2019): rund 500) Mio. Euro (p.a.) belaufen. Betroffen von den Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsmaßnahmen seien nun bis 30.000 (bisher: bis zu 20.000) Arbeitsplätze (Mitarbeiter im Konzern per 31.12.2019: rund 241 Tsd.). Zu den veranschlagten Restrukturierungskosten (bisher (September 2019): etwa 1,1 Mrd. Euro (Schwerpunkt dabei die Jahre 2019-2022)) habe Conti allerdings noch kein Update geliefert. Conti rechne eigenen Angaben zufolge bezüglich der weltweiten Fahrzeugproduktion nicht vor 2025 mit einer Rückkehr auf das Vorkrisenniveau von 2017.Diermeier gehe nach wie vor davon aus, dass das Q2/2020 (operativ/bereinigt) das schwächste gewesen sei, womit Conti die Talsohle durchschritten habe. Jedoch seien die Unsicherheiten über den Verlauf der Konjunkturerholung (V, U oder L) seines Erachtens weiterhin hoch. Es bestünden nach Meinung des Analysten zudem nach wie vor die strukturellen Herausforderungen aufgrund der automobilen Sektortransformation. Conti stehe seines Erachtens finanziell und bilanziell besser als der Durchschnitt der Automobilzulieferer da.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Continental-Aktie weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 89 Euro auf 92 Euro erhöht. (Analyse vom 02.09.2020)Börsenplätze Continental-Aktie: