Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,30 EUR +0,21% (20.01.2021, 09:06)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (20.01.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Continental-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) charttechnisch unter die Lupe.Gerade im Rahmen des Jahresausblicks würden sie sich oftmals mit sehr hohen Zeitebenen beschäftigen. Regelmäßig würden diese einen zusätzlichen Erkenntnisgewinn bieten, welcher kurzfristig orientierten Anlegern verborgen bleibe. Als Lehrbuchbeispiel für diese These gelte der Jahreschart der Continental-Aktie. Im vergangenen Jahr sei es hier zur Ausprägung einer ganz besonderen "Hammer"-Umkehrformation gekommen. Schließlich suche eine Hoch-Tief-Spanne von 51,45 EUR bis 126,50 EUR ihresgleichen und lasse darüber hinaus eine extrem große Lunte entstehen. Dank des beschriebenen Kursverhaltens werde letztlich die Haltezone aus dem Hoch des Jahres 2007 (108,03 EUR) und der 61,8%-Korrektur des gesamten Hausseimpulses von 2009 bis 2018 (104,37 EUR) bestätigt. Im Halbjahresbereich liege zudem ein sog. "bullish engulfing" vor. Die Candlestickanalyse lasse also in zwei sehr hohen Zeitebenen auf eine nachhaltige Trendwende hoffen. Die Marke von rund 160 EUR markiere dabei ein wichtiges Anlaufziel. Schließlich habe dieses Level seit 2013 in schöner Regelmäßigkeit eine Rolle gespielt. Unter Risikogesichtspunkten biete sich die o. g. Bastion als Stop-Loss an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 20.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:118,35 EUR +0,51% (20.01.2021, 09:10)