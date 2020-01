Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Daimler.



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (28.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Am Dienstagmorgen noch hätten die Autobauer im DAX und Continental ein neues Jahrestief ausgebildet. Es habe eine Beschleunigung der ohnehin schon dynamischen Abwärtsbewegung gedroht. In der Zwischenzeit seien es die Aktien, die den DAX aus dem Keller helfen würden. Aus technischer Sicht könnte eine Gegenbewegung starten.Die Daimler-Aktie beispielsweise habe am Vormittag ihren historischen Abwärtstrend fortgesetzt und gedroht, den 13. Tag in Folge mit einem Verlust abzuschließen. Das Minus von einem Prozent habe sich aber mittlerweile in ein ebenso großes Plus verwandelt. Sollte sich die Aktie auf diesem Niveau halten können, wäre das im Candlestick-Chart ein sogenannter Hammer - ein vielbeachtetes Umkehrsignal.Deutlich heftiger falle der Turnaround heute bei Continental aus. Nach einem schwachen Beginn und Kursen von unter 100 Euro habe die Aktie urplötzlich aufgedreht. Mittlerweile führe der Autozulieferer die DAX-Gewinner mit einem Plus von mehr als drei Prozent an. Der nächste wichtige Widerstand warte bei 110 Euro. Bis dahin könnte die Gegenbewegung gehen.Die BMW-Aktie habe es noch nicht zurück in den grünen Bereich geschafft, während die Volkswagen-Vorzüge um den Vortagesschluss pendeln würden. Bei Volkswagen sei auch der Absturz nicht so vehement gewesen wie bei Daimler und Conti. Die Unterstützung bei 170 Euro sollte jedoch nicht unterschritten werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: