Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (06.07.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Continental: Gelingt der Ausbruch über 91,30 EUR? ChartanalyseDie Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 bei 51,45 EUR in einer Erholung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Dabei sei die Aktie am 8. Juni 2020 an ihren EMA 200 geklettert. Dieser habe sich allerdings als zu hohen Hürde erwiesen. Der Wert sei an diesem nach unten abgeprallt und sei auf das Zwischenhoch vom 30. April bei 82,98 EUR zurückgefallen. Auf dieser Marke laufe der Wert seit mehreren Tagen seitwärts. Dabei habe sich eine Tradingrange zwischen 91,30 EUR und 82,98 EUR herausgebildet.Gelinge ein Ausbruch über 91,30 EUR, dann könnte die Erholung seit Mitte März fortgesetzt werden. Ein Anstieg in Richtung 100,95 EUR oder sogar 108,00 bis 110,00 EUR wäre dann möglich. Sollte der Wert aber unter 82,98 EUR abfallen, dann wäre die Erholung der letzten Wochen wohl vorbei. Abgaben in Richtung 67,44 bis 66,88 EUR wären im ersten Schritt möglich. (Analyse vom 06.07.2020)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:88,24 EUR +1,66% (06.07.2020, 08:40)