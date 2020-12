Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

118,60 EUR +1,11% (18.12.2020, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

119,00 EUR +2,15% (18.12.2020, 15:10)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (18.12.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der neue Vorstandschef von Continental wolle den Automobil-Zulieferer auf Wachstum trimmen. Jährlich fünf bis acht Prozent sollten zukünftig pro Jahr in den Büchern stehen. CEO-Nikolai Setzer setze dabei auf eine dreigeteilte Strategie. Bei den Analysten kämen diese ehrgeizige Pläne schon mal gut an. Und auch die Anleger seien optimistisch und würden die Conti-Aktie unter die Top-5-Gewinner im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) befördern.Konkret: Warburg Research hat das Kursziel für Continental von 140 auf 160 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die im Rahmen des Kapitalmarkttages geäußerten mittelfristigen Ziele hätten eine höhere Bewertung des Autozulieferers rechtfertigt, so die Analysten. Das neue Ziel resultiere aus den erhöhten Schätzungen.Auch die Citigroup ist positiv gestimmt: Die US-Bank habe die Einstufung für Continental nach dem Kapitalmarkttag auf "buy" belassen. Auf der Veranstaltung habe der Autozulieferer und Reifenhersteller den Weg zu seiner Erholung skizziert und schlage damit die richtige Richtung ein, so die US-Analysten. Mit der neuen Strategie sollte sich am Markt auch die Wahrnehmung vom technologischen Rückstand des Unternehmens ändern und die Aktie aufwerten. Die Mittelfristziele seien angemessen ambitioniert und mehr als leicht zu realisieren.Der neue Conti-Chef macht Dampf: Einerseits setze er auf die klassischen ertragsstarken Segmente wie Reifen und Autokomponenten( Bremsen, Bediensysteme). Parallel dazu werde mehr in Zukunftsfelder wie autonomes Fahren und Software investiert. Neueinsteiger können spekulativ aufspringen, sobald das Papier die 120-Euro-Marke nachhaltig genommen hat, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Continental-Aktie. (Analyse vom 18.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link