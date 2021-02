Börsenplätze Continental-Aktie:



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (09.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Automobilsektor sei im Krisenjahr 2020 ordentlich unter die Räder gekommen. In den letzten Monaten habe jedoch der wichtige chinesische Markt zunehmend positive Signale geliefert. In der Folge hätten die Aktien der Autobauer und Zulieferer wie Continental kontinuierlich an Wert gewonnen.Die weltweit anziehende Konjunktur, allen voran in China, helfe den Aktien der deutschen Autobauer und Zulieferer wieder Fahrt aufzunehmen. Der chinesische Automobilherstellerverband CAAM habe Verkaufszuwächse zwischen Januar bis November 2020 von 13 Prozent bei Pkw und bei gewerblichen Fahrzeugen sogar von 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet.Die Marktteilnehmer würden der Branche aufgrund der positiven Signale weitere Genesung zutrauen. Die Kurse von Daimler und BMW hätten bereits die Vorkrisenniveaus um 30 bzw. acht Prozent übertroffen. Continental ebenso, allerdings mit vier Prozent noch nicht so deutlich wie die Autobauer.Die Aktienkurse aus dem Automobilsektor würden ihre Erholung fortsetzen. Die aktuelle Schwäche der Continental-Aktie könne von spekulativen Anlegern zum Einstieg im Bereich der 122-Euro-Marke genutzt werden. Als Kursziel sehe DER AKTIONÄR 150 Euro. Die Position wird mit einem Stopp knapp unterhalb der 200-Tage-Linie bei 95 Euro abgesichert, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link