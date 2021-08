Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

114,38 EUR -0,42% (06.08.2021, 12:50)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

114,58 EUR -0,37% (06.08.2021, 12:40)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (06.08.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Votum für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Das Q2-Zahlenwerk sei v.a. ergebnisseitig besser als erwartet ausgefallen. Zwar habe Conti basiseffektbedingt (Covid-19-Pandemie) deutliche Anstiege/Verbesserungen (y/y) ausgewiesen, jedoch sei das Unternehmen deutlich hinter dem Vorkrisenniveau (Q2 2019) zurückgeblieben. Zudem habe sich bereichs-/divisionsseitig in Q2 ein unterschiedliches Bild gezeigt.Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei mehrheitlich angepasst (u.a. umsatz- und margenseitig präzisiert und damit gleichzeitig erhöht) worden. Er bedeute umsatz- und margenseitig, dass Conti in 2021 weiterhin hinter den Werten von 2019 (angepasst um Powertrain) zurückbleibe. Zudem impliziere die aktualisierte Margen-Guidance (6,5% bis 7,0%), dass das Q3-Q4 schwächer als das Q1-Q2 (7,4%) ausfallen werde. Diermeier gehe allerdings davon aus, dass sich Conti kontinuierlich den im Dezember 2020 bekannt gegebenen Mittelfristzielen (organisches Umsatzwachstum: 5% bis 8% p.a.; bereinigte EBIT-Marge: rund 8% bis 11%; ROCE: rund 15% bis 20%) annähere. Seine Prognosen habe der Analyst mehrheitlich angehoben (u.a. EPS 2021e: 6,17 (alt: 5,12) Euro; EPS 2022e: 9,23 (alt: 8,24) Euro).In Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% lautet das Votum für die Continental-Aktie nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Analyst von Independent Research. Das Kursziel werde von 123 Euro auf 124 Euro erhöht. (Analyse vom 06.08.2021)Börsenplätze Continental-Aktie: