Börsenplätze Continental-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

142,65 EUR -0,63% (08.11.2018, 14:11)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

141,65 EUR -2,98% (08.11.2018, 14:23)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (08.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) von 170 auf 155 Euro.Nach April und August habe das Unternehmen heute mit dem Q3-Bericht eine dritte "Gewinnwarnung" light veröffentlicht. Die Umsatzerwartung sei um rund EUR 500 Mio. herabgesetzt worden, was aber schon Ende Oktober in einem Reuters-Interview angedeutet worden sei. In der Konsequenz würden sich auch die zu erwartenden Ergebnisgrößen reduzieren, wenngleich die Margenziele beibehalten worden seien. Für den Fall eines schlechten Q4 deute der Vorstand bereits eine weitere "Gewinnwarnung" an."Gewinnwarnungen" würden sich aktuell durch den Automobil-Sektor ziehen. Konzern-Vorstände scheinen zur Zeit nur noch auf Sicht zu fahren, so Schwope. WLTP-Problematik, Investitionen in Zukunftstechnologien, Umstrukturierungen und internationale Handelskonflikte würden die Automobilproduzenten und -Zulieferer leiden lassen. Ein sich verschärfender Handelskonflikt zwischen den USA und der EU könnte für zusätzlichen Druck sorgen. Grundsätzlich erachte der Analyst Continental auch für Krisenzeiten solide aufgestellt. Ferner stehe das Unternehmen vor wichtigen Umstrukturierungen. Die recht niedrige Verschuldung lasse deutlichen Raum für Investitionen. Seit dem 52-Wochen-Hoch Anfang Januar habe die Aktie mehr als 40% an Wert verloren.Marktbedingt reduziert Frank Schwope, Aktienanalyst der NORD LB, das Kursziel für die Continental-Aktie auf EUR 155,00, belässt aber das Anlageurteil bei "halten". (Analyse vom 08.11.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Continental AG": Keine vorhanden