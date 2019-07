Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (24.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter de Lupe.Trotz einer Gewinnwarnung sei die Continental-Aktie gestern nach oben gegangen. Zum einen könne dies damit begründet werden, dass die Gewinnwarnung nicht so schlecht wie erwartet gewesen sei. Zum anderen sei hier schon relativ viel vorweggenommen gewesen und es müsse irgendwo mal ein Boden gefunden werden. Der Aktienprofi teile diese Begründung zwar nicht: Die Continental-Aktie könnte weiter nach unten gehen. Die Anleger wollen aber jetzt das Positive bei Continental sehen und es ist nur abzuwarten, wie nachhaltig das ist, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.07.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:131,16 EUR +1,11% (24.07.2019, 11:16)