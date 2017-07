Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 220.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (20.07.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Die Gewinnwarnung von Schaeffler hat die Diskussion über die Wachstumsaussichten und die Widerstandsfähigkeit der Margen im Zulieferergeschäft wieder angefacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zur Continental-Aktie (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Während einige Analysten die Probleme exklusiv bei Schaeffler sehen würden, würden andere die komplette Branche in Zweifel ziehen. Kepler Cheuvreux-Analyst, Michael Raab, etwa habe die Prognosesenkungen des MDAX-Unternehmens als klaren Rückschlag für die Investment-Story bezeichnet. Der Zuliefersektor sei eine ganze Weile von Gewinnwarnungen verschont geblieben. Er sehe daher seine These bestätigt, dass das Umfeld für die Unternehmen schwieriger werden könnte. Investoren hätten ebenfalls verschnupft auf die Nachricht vom wachsenden Preisdruck in der Autobranche reagiert. Europaweit hätten Zulieferer unter Druck gestanden.Auch Continental sei unter die Räder gekommen. Zeitweise sei die Aktie auf das tiefste Niveau seit Anfang Februar gerauscht. Inzwischen habe der Titel die Verluste wieder ausgebügelt. Für Rückenwind hätten mehrere positive Analystenkommentare gesorgt. Goldman Sachs etwa habe das Kursziel für den DAX-Wert von 227,40 Euro auf 234 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Die Kaufempfehlung basiere vor allem auf der robusten Reifensparte, habe es geheißen.Die britische Investmentbank HSBC habe ihre Kurserwartung vor den Zahlen zum zweiten Quartal zwar von 250 Euro auf 240 Euro gesenkt, die Kaufempfehlung aber ebenfalls erneuert. Der zuständige Analyst sehe aufgrund der niedrigen Markterwartungen die Möglichkeit einer positiven Überraschung.Börsenplätze Continental-Aktie: