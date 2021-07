ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.07.2021/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktie von Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) legt am Freitag um 3,04% auf 118,48 Euro zu und versucht, die mittelfristige Abwärtstrendlinie sowie das Swing-Level bei 119,94 Euro zu durchbrechen, so die Experten von XTB.Seit Anfang Juni habe der Kurs zwischenzeitlich um knapp 16% nachgegeben, wobei die Unterstützung um die runde 110-Euro-Marke erneut einen stärkeren Rückgang habe verhindern können - seit November 2020 werde der Bereich für Neueinstiege genutzt. Was der Aktie fehle, sei eine Bestätigung des Aufwärtstrends. Käufer müssten hierfür das Jahreshoch bei 132 Euro überwinden, das gleichzeitig einen starken Widerstand aus dem Jahr 2019 darstelle. Erst unterhalb von 110 Euro würden die Verkäufer die Kontrolle übernehmen. Doch auch hier könnte durch die breite Unterstützungszone um 100 Euro Schlimmeres verhindert werden. (News vom 23.07.2021)Börsenplätze Continental-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:119,20 EUR +3,60% (23.07.2021, 10:39)119,04 EUR +3,98% (23.07.2021, 10:27)