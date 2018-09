Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (17.09.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Frank Biller von der LBBW:Frank Biller, Analyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), senkt aber das Kursziel von 229 EUR auf 205 EUR.Nach der zweiten Gewinnwarnung habe sich der Continental-Vorstand mit einem Brandbrief an seine rund 400 Spitzenmanager gewandt und die aktuelle Situation als sehr ernst bezeichnet. Laut Medienberichten lägen "ein halbes Dutzend" der 27 Geschäftsbereiche unter Plan. Bereits in der Telefonkonferenz zur Prognoseanpassung Ende August sowie in einem jüngsten Interview mit Ariane Reinhart (Personalvorstand) seien die Ursachen eher als hausgemacht bezeichnet worden. Nur rund 30% der Planabweichungen in H2/18 seien auf negative Marktentwicklungen (sinkende Abrufe im Rahmen von WLTP-Zertifizierungen, rückläufige Verkäufe in China) zurückzuführen. Der Großteil von rund 70% sei unternehmensspezifisch (Produktmix: weniger gut bei SUV in den USA positioniert; Kundenmix; Anlaufkosten im Bereich 48V-Technologie; zu optimistische Volumenschätzung bei Powertrain). Continental habe bereits begonnen, die Kostenbasis auf die niedrigen Abrufvolumen anzupassen. Zudem seien Kostensenkungsprogramme für die unternehmensspezifischen Probleme angestoßen.Weiter auf Wachstumspfad: Für das zweite Halbjahr 2018 sei die Umsatzerwartung um rund 1 Mrd. EUR und die Ergebnisprognose um rund 0,5 Mrd. EUR nach unten angepasst worden. In Q3/18 solle die bereinigte Marge rund 6,5% betragen (Q3/17: 10,4%). Bereits in Q4/18 werde ein Niveau von knapp 10% (Q4/17: 11,8%) erwartet. Beim organischen Wachstum sehe Continental für 2018 rund 4% (H1/18: rund 6%; H2/18 rund 2%). In Zukunft wolle Continental jährlich etwa 4% stärker wachsen als der globale Automobilmarkt.Aktie bleibt attraktiv: Der Analyst habe seine Schätzungen nach der zweiten Gewinnwarnung überarbeitet. Mit den niedrigeren Prognosen ermittle er auf Basis seiner DCF- und Sum-of-the-Parts-Modelle einen fairen Wert von rund 205 EUR. Mit diesem niedrigeren Kursziel habe die Continental-Aktie ein deutliches Kurspotenzial.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Continental-Aktie: