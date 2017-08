Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

189,051 EUR -0,11% (03.08.2017, 13:03)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (03.08.2017/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Schwope von der Nord LB:Der Aktienanalyst der Nord LB, Frank Schwope, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach den Halbjahreszahlen H1/2017 sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Reifenherstellers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Der Reifenhersteller habe aufgrund der Wachstumsdynamik im Autogeschäft erneut die Umsatzprognose um EUR 500 Mio. erhöht, jedoch die Margen-Erwartung unverändert belassen. Akquisitionen in den kommenden Quartalen auch im Milliarden-Bereich sollten angesichts der relativ niedrigen Verschuldung nicht überraschen. Angesichts der Abgas-Problematiken verschiedener Automobil-Hersteller könnten diese in den nächsten Quartalen versuchen, mögliche finanzielle Belastungen an die Automobil-Zulieferer in Form höherer Preisnachlässe weiterzugeben.Der Aktienanalyst der Nord LB, Frank Schwope, bestätigt sein Anlageurteil "halten" für die Continental-Aktie sowie das Kursziel von EUR 200,00. (Analyse vom 03.08.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:189,55 EUR +0,03% (03.08.2017, 12:47)