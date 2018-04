Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (04.04.2018/ac/a/d)



Continental (Conti) (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt und fertigt Komponenten und Module für die Automobilindustrie, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen sei in zwei Sparten - Automotive und Rubber - in fünf Geschäftsfeldern - Chassis & Safety, Powertrain, Interior, Reifen und ContiTech - tätig. Mit einer Beteiligung von 46% sei die Schaeffler Gruppe als strategischer Investor an der Continental AG beteiligt.Continental habe in 2017 einen Umsatzanstieg um 8,5% auf rund 44 Mrd. Euro verbuchen und damit das Wachstum des Gesamtmarktes um rund 6%-Punkte übertreffen können. Bei der adjustierten EBIT-Marge (Gewinn vor Zinsen und Steuern) gehe das Unternehmen davon aus, einen Wert von 10,5% sicher zu erreichen.Conti habe die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens mit dem chinesischen Automobil-zulieferer und Batteriezellenhersteller CITC zur Entwicklung und Produktion von 48-Volt-Batteriesystemen angekündigt. Das operative Geschäft solle laut Management Mitte 2018 starten und sich unter den führenden Anbietern im weltweiten Markt für 48-Volt-Batteriesysteme etablieren.