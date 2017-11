Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (05.11.2017/ac/a/d)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analyst Tim Schuldt von Equinet:Tim Schuldt, Analyst der Investmentbank Equinet, rät in einer aktuellen Aktienanalyse vor Q3-Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF).Die Jahresprognose des Hannoveraner Konzerns, eine bereinigte operative Marge von mehr als 10,5% zu erreichen, erscheine ihm konservativ, so der Analyst in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Eine Prognoseanhebung sei möglich und werde von vielen Marktteilnehmern auch bereits erwartet. Im dritten Quartal dürfte Continental u.a. von Preiserhöhungen bei Reifen profitiert haben.Tim Schuldt, Analyst von Equinet, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Continental-Aktie mit einem Kursziel von 265 Euro bestätigt. (Analyse vom 05.11.2017)Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:222,25 EUR +0,04% (03.11.2017, 17:35)