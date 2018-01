Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

251,20 EUR +5,32% (09.01.2018, 16:32)



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

251,20 EUR +5,24% (09.01.2018, 16:46)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (09.01.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktie: Kursexplosion! ChartanalyseDer Automobilzulieferer Continental (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) sticht seit den Mittagsstunden mit einem Kursplus von zeitweise über 5 Prozent heraus, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Grund hierfür sei laut Nachrichtenagentur Bloomberg der größte Umbau der Firma in der Unternehmensgeschichte.Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet habe, prüfe der Konzern derzeit eine Aufspaltung. Das Unternehmen habe hierzu bereits Berater hinzugezogen. Unter Berufung auf mit der Sache vertraute Person könnte die Conti-Umstrukturierung den Aufbau einer Dachgesellschaft und einen separaten Börsengang der profitableren Geschäftsbereiche beinhalten.Gelinge es der Continental-Aktie demnach das hohe Niveau von über 234,25 Euro in den nächsten Tagen zu verteidigen, dürfte eine seit 2015 bestehende Rechtekonsolidierung zur Oberseite aufgelöst werden und entsprechend Kurspotenzial freisetzen. Der hieraus mittelfristig resultierende Impuls sollte für die Zukunft weitere Gewinne bereithalten und könne entsprechend auf der Oberseite nach gehandelt werden.Börsenplätze Continental-Aktie: