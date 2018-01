Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Matthias J. Kapfer vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Matthias J. Kapfer von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Continental veröffentliche überzeugende 9-Monatszahlen. Steigende Umsätze und Gewinne sowie bestätigte Aufspaltungspläne würden den DAX-Titel beflügeln. Zudem habe CEO Dr. Degenhart die Jahresziele bestätigt, welche der Konzern nach Aussaugen Degenharts "sicher erreichen" werde. In der Spitze sei der Titel auf 257,40 Euro gesprungen - Allzeithoch! Heute lege der Aktienkurs hingegen eine Verschnaufpause ein.Der Automobilzulieferer wolle sich durch eine Neustrukturierung flexibler auf dem Markt positionieren. Durch den sich ständig in Bewegung befindlichen Automobilmarkt berge auch die E-Mobilität Chancen und Risiken für Continental. Dennoch zeige sich der Konzern als gut vorbereitet für die vielversprechende Zukunft. Operativ laufe es rund bei Continental. Komme es tatsächlich zu einer Aufspaltung, seien deutlich höhere Notierungen wahrscheinlich.Börsenplätze Continental-Aktie: