Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt intelligente Technologien für die Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Als zuverlässiger Partner bietet der internationale Automobilzulieferer, Reifenhersteller und Industriepartner nachhaltige, sichere, komfortable, individuelle und erschwingliche Lösungen. Der Konzern erzielte 2016 mit seinen fünf Divisionen Chassis & Safety, Interior, Powertrain, Reifen und ContiTech einen Umsatz von 40,5 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell mehr als 230.000 Mitarbeiter in 56 Ländern. (26.02.2018/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von Analysten Fei Teng und Alexander Haissl von der Privatbank Berenberg:Fei Teng und Alexander Haissl, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF), erhöhen aber das Kursziel von 150 auf 210 Euro.Die Analysten hätten in einer heute veröffentlichten Studie die Optionen für eine Aufspaltung des Hannoveraner Konzerns durchgespielt. Viele Möglichkeiten seien im aktuellen Aktienkurs von Continental bereits eingepreist. Um deutliches Aufwärtspotenzial zu schaffen, könne eine Überraschung wie z.B. eine Ausgliederung des Geschäftsbereichs Advanced Driver Assistance Systems erforderlich sein, die jedoch unwahrscheinlich erscheine. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen angepasst.Fei Teng und Alexander Haissl, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "sell"-Votum für die Continental-Aktie bestätigt und das Kursziel von 150 auf 210 Euro angehoben. (Analyse vom 26.02.2018)Börsenplätze Continental-Aktie:Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:229,10 EUR +1,01% (26.02.2018, 09:38)