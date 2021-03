Börsenplätze Continental-Aktie:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Continental-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern wolle die Entwicklung von Technologien zum autonomen Fahren ab dem kommenden Jahr in einer eigenen Geschäftseinheit bündeln. Zum 1. Januar 2022 solle es ein separates Feld "Autonomous Mobility" geben, das in der Autozuliefer-Sparte verankert werde. Dies habe Continental am Dienstag nach einer Aufsichtsratssitzung mitgeteilt. Die Kontrolleure hätten zudem die Pläne zur Abspaltung des Antriebsbereichs über einen Spin-Off bestätigt. Er solle im zweiten Halbjahr im ausgelagerten Unternehmen Vitesco aufgehen.Assistenzsysteme auf verschiedenen Ebenen der Automatisierung - bis hin zum autonomen Fahren - würden als zentrale Zukunftstechnologie in der Autoindustrie gelten. Continental habe hier zusätzliche Investitionen von bis zu einer Viertelmilliarde Euro schon im laufenden Jahr angekündigt.Während die vergangenen beiden Jahre für Continental insgesamt verlustreich verlaufen seien, habe der Fahrassistenz-Bereich Aufträge in Milliardenhöhe verbucht. Der DAX-Konzern wandele sich von klassischer Hydraulik und Mechanik zu mehr Elektronik, Sensorik und Software. Diese Bereiche seien auch für das automatisierte und autonome Fahren nötig. Continental baue Tausende Jobs in alten Bereichen ab.Die Continental-Aktie habe sich nach ihrer jüngsten deutlichen Korrektur gefangen und die wichtige Unterstützung im Bereich von 110 Euro verteidigen können. Am heutigen Dienstag hätten die Anleger auf die Spin-Off-Nachricht sehr erfreut reagiert. Die Continental-Aktie sei der zweitstärkste Wert des Tages im DAX gewesen. Investierte Anleger sollten weiter mit einem Stopp bei 97,50 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link