Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 200,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 10.12.2018 190,00 Overweight Morgan Stanley Harald Hendrikse 06.12.2018 210,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 06.12.2018 145,00 Hold Jefferies Ashik Kurian 04.12.2018 155,00 Hold HSBC Henning Cosman 29.11.2018 179,00 Buy Goldman Sachs Gungun Verma 27.11.2018 166,00 Neutral Credit Suisse Sascha Gommel 15.11.2018 148,60 Neutral Citigroup Raghav Gupta-Chaudhary 14.11.2018 180,00 Buy Deutsche Bank Tim Rokossa 14.11.2018 205,00 Buy UBS David Lesne 13.11.2018 159,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 13.11.2018 185,00 Kaufen LBBW Frank Biller 12.11.2018 146,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 09.11.2018 150,00 Hold CFRA Adrian Ng 09.11.2018 170,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 08.11.2018 218,00 Equal Weight Barclays Dorothee Cresswell 08.11.2018 158,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 08.11.2018 155,00 Halten NordLB Frank Schwope 08.11.2018

Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2017 einen vorläufigen Umsatz von 44 Mrd. Euro und beschäftigt aktuell mehr als 235.000 Mitarbeiter in 61 Ländern. (12.12.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 218,00 oder 145,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 08.11.2018 ihre Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 08.11.2018 zu entnehmen ist, stelle der Konzern die derzeitige Prognose für den Jahresumsatz von rund 44,5 Mrd. Euro unter Vorbehalt, weil die Autoproduktion weltweit derzeit schwächele. Sollte der negative Trend in der Branche im Schlussquartal zunehmen, könnte auch dieses Ziel noch verfehlt werden. Im abgelaufenen dritten Quartal hätten die Probleme für einen Gewinnrückgang unter dem Strich von gut 14% auf 626,1 Mio. Euro gesorgt. Der Conti-Konzernumsatz sei wie bereits bekannt um 0,9% auf 10,8 Mrd. Euro geklettert, das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern dagegen um gut 30% auf 771,8 Mio. Euro abgesackt.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat die Aktienanalystin von Barclays, Dorothee Cresswell, in einer Aktienanalyse vom 08.11.2018 das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat ihr "equal weight"-Rating mit einem Kursziel von 218,00 Euro bestätigt. Im Reifengeschäft und bei Contitech entspreche die Profitabilität in etwa den Erwartungen, so die Analystin. Die Nettoschulden lägen über der Markterwartung.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Jefferies und liegt bei 145,00 Euro. Ashik Kurian, Aktienanalyst von Jefferies, hat in einer Branchenstudie zu europäischen Autozulieferern vom 04.12.2018 die Aktie von "buy" auf "hold" herabgestuft und das Kursziel von 165,00 auf 145,00 Euro reduziert. Der Analyst habe sein Engagement in Deutschland zurückgeschraubt. Hier hätten sich die Warnsignale für das kommende Jahr konzentriert. Continental und Hella fehle es ferner an Kurstreibern und die Margenerwartungen seien niedrig, so Kurian.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?