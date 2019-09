Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 135,00 Hold Commerzbank Yasmin Steilen 03.09.2019 120,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 03.09.2019 130,00 Neutral UBS David Lesne 02.09.2019 119,00 Underweight J.P. Morgan Jose Asumendi 30.08.2019 123,00 Neutral Bank of America Kai Müller 23.08.2019 180,00 Outperform Bernstein Research Max Warburton 21.08.2019 120,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 20.08.2019 118,00 Neutral Goldman Sachs Gungun Verma 19.08.2019 130,00 Hold HSBC Henning Cosman 15.08.2019 123,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 14.08.2019 130,00 Hold Jefferies Philippe Houchois 14.08.2019 130,00 Hold Hauck & Aufhäuser Christian Glowa 09.08.2019 130,00 Equal Weight Barclays Erwann Dagorne 07.08.2019 130,00 Halten Nord LB Frank Schwope 07.08.2019

Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen Umsatz von 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 245.000 Mitarbeiter in 60 Ländern und Märkten. (06.09.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 180,00 oder 118,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 07.08.2019 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2019 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 7. August zu entnehmen ist, habe Continental im abgelaufenen zweiten Quartal wegen der Branchenschwäche auch unter dem Strich kräftig Federn lassen müssen. Der auf die Aktionäre entfallende Gewinn sei um 41% auf 484,8 Mio. Euro abgesackt.Im Juli habe das Unternehmen seinen Jahresausblick bei Umsatz und Gewinnmarge kappen müssen, weil die weltweite Autoproduktion deutlich schwächer ausfalle als zunächst prognostiziert. In dem Geschäft mit Antriebskomponenten verspüre Conti derzeit eine geringere Nachfrage nach Technik für den Verbrennungsmotor und fahre daher in der Sparte seine Investitionen unter anderem in Benzin- und Dieseleinspritzung zurück. Neue Aufträge hierfür würden künftig eine geringere Rolle bei dem Unternehmensteil spielen, der kommendes Jahr an die Börse gebracht werden solle. Auf dem Prüfstand stehe zudem auch das Geschäft mit der Abgasnachbehandlung. Hier herrsche intensiver Preisdruck.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Bernstein Research, Max Warburton, in einer Branchenstudie vom 21.08.2019 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "outperform"-Rating mit einem Kursziel von 180,00 Euro bestätigt. Er erwarte, dass die europäischen Automobilkonzerne die bis 2021 vorgegebenen Kohlendioxidziele in Europa erreichen würden, wenngleich dies herausfordernd werde. Strafen müssten wohl nur wenige Autobauer zahlen, vielleicht sogar nur Fiat Chrysler als einziger Hersteller. Danach werde es aber noch wesentlich komplexer. So müsste angesichts der Ziele zur Schadstoffsenkung bis 2030 die Hälfte der Fahrzeugflotte dann elektrisch sein.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von Goldman Sachs. Gungun Verma, Aktienanalystin von Goldman Sachs, hat den Titel in Branchenstudie vom 19.08.2019 von "buy" auf "neutral" herabgestuft und das Kursziel von 142,00 auf 118,00 Euro reduziert. Der jüngste Kursanstieg bei Autozulieferern sei nicht durch die Entwicklung der Fundamentaldaten gerechtfertigt, so die Analystin. Es sei noch zu früh, davon auszugehen, dass die rückläufigen Ergebnisse ihren Tiefpunkt erreicht hätten. Risiken bestünden weiter für die weltweite Produktion und die Margen. Verma habe ihre Schätzungen für Continental auch wegen des schwachen zweiten Quartals und des Preis- und Kostengegenwinds gesenkt. Die jüngsten Maßnahmen zur Vereinfachung der Konzernstruktur und der starke Barmittelfluss dürften die Aktie aber stützen.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: