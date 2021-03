Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 154,00 Buy UBS David Lesne 02.03.2021 150,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 23.02.2021 126,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 22.02.2021 160,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 22.02.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 19.02.2021 125,00 Equal-weight Morgan Stanley Victoria Greer 17.02.2021 140,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 15.02.2021 118,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 26.01.2021 125,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 24.01.2021 126,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 08.01.2021 120,00 Hold Tim Rokossa Deutsche Bank 07.01.2021 120,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 09.12.2020 132,00 Buy Citigroup Gabriel Adler 24.11.2020

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

123,00 EUR +0,16% (08.03.2021, 08:19)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

122,30 EUR -1,81% (05.03.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (08.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 118,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 9. März 2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 19. Februar zu entnehmen ist, sollten die Aktionäre wegen der schwierigen Geschäftslage für das Corona-Jahr 2020 keine Dividende erhalten. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe nach Prüfung der Bücher ein negatives Konzernergebnis festgestellt. Daher werde man der Ende April anstehenden Hauptversammlung den Verzicht auf eine Ausschüttung vorschlagen. Für das Jahr davor habe es noch 3 Euro je Anteilsschein gegeben, trotz ebenfalls roter Zahlen. Finanzvorstand Wolfgang Schäfer habe bereits im vergangenen November angedeutet, dass eine Wende zum Gewinn nicht mehr gelingen könnte.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-René Tonn, in einer Analyse vom 22.01.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating nach der Ankündigung eines Verlustes und der Dividendenstreichung für 2020 bestätigt. Das Kursziel wurde bei 160,00 Euro belassen. "Wir und auch die Mehrheit der Analysten, deren Schätzung für die Konsensprognosen berücksichtigt wurden, hatten angenommen, dass Conti trotz eines Verlustes auf Konzernebene eine Dividende für 2020 zahlen wird", so der Analyst. Zugleich sollte das Aussetzen der Dividendenzahlung ihm zufolge jedoch nicht komplett überrascht haben. Zum einen sei es Fakt, dass der Autozulieferer und Reifenhersteller einen Nettoverlust erlitten habe und zum anderen laufe derzeit ein Restrukturierungsprogramm. Dabei habe Tonn zusätzlich darauf verwiesen, dass der Betriebsratschef von Conti, Hasan Allak, bereits Ende Januar gefordert habe, auf eine Dividendenzahlung für das abgelaufene Jahr zu verzichten.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Berenberg. Analyst Romain Gourvil hat den Titel in einer Analyse vom 26.01.2021 weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde von 103,00 auf 118,00 Euro angehoben. Trotz der gegenwärtigen Unsicherheit, die von der Corona-Lage ausgehe, sei eine Erholung in der Automobilproduktion bereits im Gange, so der Analyst. Er habe daher seine diesjährigen und mittelfristigen Erwartungen und damit auch die Kursziele diverser Autozulieferer erhöht.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: