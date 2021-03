Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 21.03.2021 130,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 19.03.2021 130,00 Equal weight Barclays Erwann Dagorne 18.03.2021 120,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 16.03.2021 110,00 Hold Tim Rokossa Deutsche Bank 12.03.2021 125,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 11.03.2021 160,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 11.03.2021 115,00 Equal-weight Morgan Stanley Victoria Greer 11.03.2021 120,00 Hold Kepler Cheuvreux Michael Raab 10.03.2021 126,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 10.03.2021 110,00 Underperform ODDO BHF Michael Foundoukidis 10.03.2021 137,00 Buy Citigroup Gabriel Adler 10.03.2021 154,00 Buy UBS David Lesne 09.03.2021 120,00 Halten NordLB Frank Schwope 09.03.2021



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

115,55 EUR -0,69% (23.03.2021, 08:02)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

115,65 EUR -3,34% (22.03.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (23.03.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 160,00 oder 110,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 9. März 2021 die Zahlen für das vierte Quartal 2020 präsentiert.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 9. März zu entnehmen ist, gehe der Autozulieferer und Reifenhersteller im laufenden Jahr von einer teilweisen Erholung seiner Geschäfte nach dem Corona-Jahr aus. Beim Umsatz würden die Hannoveraner um Vorstandschef Nikolai Setzer ein Wachstum auf rund 40,5 bis 42,5 Mrd. Euro nach gut 37,7 Mrd. im Vorjahr erwarten. Die um Sondereffekte bereinigte operative Marge des Gewinns vor Zinsen und Steuern solle von 3,5% auf etwa 5 bis 6% zulegen. Darin seien Kosten etwa für Stellenverlagerungen und -abbau herausgerechnet. Die Werte aus dem Vorkrisenjahr 2019 würde Conti mit den Zielsetzungen allerdings noch nicht wieder erreichen.Analysten hätten beim Umsatz im Schnitt mit einem Wert am oberen Ende der Spanne gerechnet und bei der Marge sogar 6,9% auf dem Zettel. Conti habe wegen des Umbruchs in der Autobranche und wegen der Covid-Pandemie unter dem Strich zwei Verlustjahre hinter sich und befinde sich im Großumbau.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Warburg Research, Marc-René Tonn, in einer Analyse vom 11.03.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 160,00 Euro belassen. Die Margenerholung des Autozulieferers werde im laufenden Geschäftsjahr ihren Anfang nehmen, so der Analyst. Sie starte aber von einem geringeren Niveau aus als zu erhoffen gewesen sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: