Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 105,00 Halten DZ BANK Michael Punzet 18.11.2021 110,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 18.11.2021 118,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 18.11.2021 100,00 Halten Nord LB Frank Schwope 18.11.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 17.11.2021 106,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 15.11.2021 105,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 12.11.2021 95,00 Hold Deutsche Bank Tim Rokossa 12.11.2021 103,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 12.11.2021 130,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 10.11.2021 113,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 10.11.2021



Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

106,26 EUR -0,77% (23.11.2021, 08:12)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

107,44 EUR +1,51% (22.11.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (23.11.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 95,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG hat am 10. November 2021 die endgültigen Zahlen für das dritte Quartal 2021 präsentiert. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 10. November zu entnehmen ist, rechne der Autozulieferer und Reifenhersteller nach den Schwierigkeiten im abgelaufenen Quartal auch im gesamten kommenden Jahr mit Belastungen. Zwar gehe das Unternehmen von einer Verbesserung der Versorgungslage in den kommenden Monaten aus. "Der Halbleitermangel sowie steigende Rohstoffpreise werden die Automobilindustrie jedoch voraussichtlich auch im vierten Quartal dieses Jahres sowie im gesamten Jahr 2022 belasten", habe es geheißen. Im Oktober habe Conti bereits vor allem wegen fehlender Elektronikchips den Ausblick für 2021 gesenkt und erste Eckdaten vorgelegt.Die vorläufigen Zahlen und den eingetrübten Ausblick habe das Management um Vorstandschef Nikolai Setzer nun bestätigt. Der Umsatz sei in den Monaten Juli bis September im Jahresvergleich um über 7 Prozent auf 8 Milliarden Euro gesunken. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, an dem Conti den wirtschaftlichen Erfolg im Tagesgeschäft messe, sei um mehr als 42 Prozent auf 419,1 Millionen Euro zurückgegangen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 309,1 Millionen Euro geblieben. Ein Jahr zuvor hätten hohe Abschreibungen für einen Verlust von 719,3 Millionen Euro gesorgt.Setzer sehe Conti mittelfristig gut positioniert, um gut aus der problematischen Branchenlage herauszukommen. Das Produktportfolio verfüge über einen hohen Elektronikanteil. "Damit sind wir zwar einerseits vom aktuellen Halbleitermangel stark betroffen, andererseits werden Fahrzeuge künftig mit immer mehr Elektronik, Sensorik und Software ausgestattet", so der Manager. "Mit unserem Produktportfolio werden wir von diesem Trend daher stark profitieren."Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 17.11.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 155,00 Euro belassen. Gommel habe sich darauf gezogen, dass sich der Autozulieferer angesichts der anhaltenden Ermittlungen zur Diesel-Abgaskrise mit sofortiger Wirkung von seinem langjährigen Finanzchef Wolfgang Schäfer trenne. Dem Experten zufolge seien die Ermittlungen bereits bekannt. Dennoch sorge der plötzliche Abgang des Finanzvorstandes nun für Unsicherheit.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Continental-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: