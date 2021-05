Kursziel

Continental-Aktie

(EUR) Rating

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 150,00 Overweight J.P. Morgan Jose Asumendi 30.04.2021 154,00 Buy UBS David Lesne 27.04.2021 129,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 26.04.2021 125,00 Hold Kepler Cheuvreux Thomas Besson 26.04.2021 122,00 Halten NordLB Frank Schwope 23.04.2021 125,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 23.04.2021 155,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 23.04.2021 123,00 Neutral Goldman Sachs George Galliers 23.04.2021 118,00 Hold HSBC Edoardo Spina 30.03.2021 118,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 29.03.2021 150,00 Kaufen DZ BANK Michael Punzet 23.03.2021

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

111,68 EUR -0,30% (05.05.2021, 08:17)



Xetra-Aktienkurs Continental-Aktie:

110,12 EUR -2,55% (04.05.2021)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2019 einen Umsatz von 44,478 Milliarden Euro und beschäftigte mehr als 241.000 Mitarbeiter. (05.05.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 155,00 oder 118,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 6. Mai 2021 die endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2021 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 23. April zu entnehmen ist, habe der Autozulieferer und Reifenhersteller im ersten Quartal mit der Branchenerholung von der Corona-Krise deutlich bessere Geschäfte aufweisen können als vor einem Jahr. Der Konzernumsatz sei laut vorläufigen Zahlen von 9,9 Mrd. Euro auf 10,3 Mrd. gewachsen. Wechselkursschwankungen und Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert habe Conti um 8,6% zugelegt. Die um Sonderposten bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern habe sich auf 8,1% belaufen und damit deutlich über den Schätzungen von Analysten gelegen. Im Vorjahr habe Conti von jedem Euro Umsatz im Schnitt nur 4,4 Euro als Betriebsgewinn einbehalten können. An der operativen Marge messe Conti seinen Erfolg im laufenden Geschäft.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst von Jefferies, Sascha Gommel, in einer Analyse vom 23.04.2021 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 155,00 Euro belassen. "Ein über alle Sparten hinweg starkes erstes Quartal", habe das erste Fazit gelautet. Den Ausblick hätten die Hannoveraner zwar nur bestätigt, höhere Zielsetzungen seien aber wohl nur eine Frage der Zeit.Eine der niedrigsten Kursprognosen für die Continental-Aktie kommt von der Privatbank Berenberg. Analyst Romain Gourvil hat den Titel in einer Analyse vom 29.03.2021 nach einem Kapitalmarkttag der Anstriebssparte Vitesco weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet. Das Kursziel wurde bei 118,00 Euro belassen. Der Portfolio-Umbau wirke zunächst negativ auf das Wachstum, so der Analyst. Längerfristig sei die Anlagestory von Continental aber attraktiv.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: