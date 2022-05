Kursziel

Continental-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 65,00 Underperform Credit Suisse Richard Carlson 22.04.2022 100,00 Buy Warburg Research Marc-Rene Tonn 22.04.2022 80,00 Hold Berenberg Romain Gourvil 21.04.2022 105,00 Buy Jefferies Sascha Gommel 21.04.2022 103,00 Neutral J.P. Morgan Jose Asumendi 21.04.2022 83,00 Sector Perform RBC Capital Markets Tom Narayan 20.04.2022 110,00 Buy UBS David Lesne 19.04.2022 66,00 Sell Goldman Sachs Philipp Konig 07.04.2022 90,00 Equal-weight Morgan Stanley Victoria Greer 07.04.2022 90,00 Hold Deutsche Bank - 30.03.2022 - Add AlphaValue - 18.03.2022

Börsenplätze Continental-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Continental-Aktie:

61,46 EUR +1,59% (10.05.2022, 08:20)



XETRA-Aktienkurs Continental-Aktie:

60,42 EUR -1,47% (09.05.2022)



ISIN Continental-Aktie:

DE0005439004



WKN Continental-Aktie:

543900



Ticker-Symbol Continental-Aktie:

CON



NASDAQ OTC-Symbol Continental-Aktie:

CTTAF



Kurzprofil Continental AG:



Die Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, NASDAQ OTC-Symbol: CTTAF) ist ein international führender Hersteller von Reifen, Komponenten und Modulen für die Fahrzeugindustrie. Die Produktpalette von Continental umfasst neben Reifen auch Technologien für Bremssysteme, Fahrdynamikregelungen und Luftfedersysteme. Des Weiteren stellt Continental Produkte für die Passagiersicherheit sowie die Geräusch- und Schwingungsdämpfung an Chassis und Karosserie von Autos her. Zu den Nicht-Reifen-Produkten gehören neben Fahrwerksensoren, Fahrerassistenz- und Airbagsystemen auch Produkte für die Motorsteuerung und Einspritztechnik, Schlauchleitungssysteme, Formpolster, Transportbandysteme und Beschichtungen. (10.05.2022/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Reifenherstellers und Autozulieferers Continental AG (ISIN: DE0005439004, WKN: 543900, Ticker-Symbol: CON, Nasdaq OTC-Symbol: CTTAF) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 110,00 oder 65,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Continental-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Continental AG wird am 11. Mai 2022 ihre endgültigen Zahlen für das erste Quartal 2022 präsentieren.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 21. April zu entnehmen ist, sei die Umsatzprognose leicht erhöht worden. Continental rechne nun mit einem Konzernumsatz von rund 38,3 bis 40,1 Milliarden Euro, nach bislang rund 38 bis 40 Milliarden Euro. Die Marge gemessen am um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) solle rund 4,7 bis 5,7 Prozent erreichen. Bislang habe die Unternehmensspitze rund 5,5 bis 6,5 Prozent im Plan stehen gehab. Analysten hätten sich zuletzt im Schnitt laut Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg auf einen pessimistischeren Ausblick eingestellt. So liege die mittlere Umsatzschätzung aktuell bei gut 37 Milliarden Euro bei einer operativen Gewinnmarge von rund 5,4 Prozent.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Continental-Aktie anbetrifft, hat der Aktienanalyst der UBS, David Lesne, in einer Studie vom 19.04.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat sein "buy"-Rating bestätigt. Das Kursziel wurde bei 110,00 Euro belassen. Aktuelle Daten zeigten ein nachlassendes Wachstum des globalen Reifenmarktes, so der Analyst. Der Absatzmix bleibe aber vorteilhaft. Insgesamt blicke er weiter positiv auf den Reifenmarkt. Die Jahresziele der Unternehmen schienen noch in Reichweite.Die niedrigste Kursprognose für die Continental-Aktie kommt von der Credit Suisse. Analyst Richard Carlson hat sein Votum für den Titel in einer Analyse vom 22.04.2022 nach Quartalseckdaten weiterhin bei "underperform" belassen. Das Kursziel von 65,00 Euro wurde bestätigt. Der Analyst habe sein Bewertungsmodell an das besser als erwartete Abschneiden sowie den revidierten Ausblick des Autozulieferers und Reifenherstellers angepasst.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Continental-Aktie auf einen Blick: