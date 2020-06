XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (23.06.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Die CompuGroup-Aktie müsse am heutigen Dienstag ein kräftiges Minus verkraften und sei der mit Abstand schwächste Wert des Tages im MDAX. Grund für die heutige Schwäche sei eine Aktienplatzierung, die das Koblenzer Unternehmen durchgeführt habe.Der auf Arztpraxen und Apotheken spezialisierte Softwareanbieter habe sich für die Finanzierung des Konzernwachstums frisches Geld am Aktienmarkt besorgt. Insgesamt seien rund 5,3 Mio. Aktien zu jeweils 64 Euro bei Investoren platziert worden, was einen Bruttoemissionserlös von rund 341 Mio. Euro ergebe, wie das Koblenzer Unternehmen am späten Montagabend mitgeteilt habe. Der Erlös diene der Stärkung der Eigenkapitalbasis und gebe finanzielle Flexibilität zur Umsetzung des Wachstums.Die CompuGroup-Aktie sei zwar mittlerweile nicht mehr günstig bewertet. Der Bereich, in dem das Unternehmen agiere, sei allerdings hochinteressant. Investierte Anleger könnten weiter mit einem Stopp bei 60 Euro an Bord bleiben, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze CompuGroup-Aktie: